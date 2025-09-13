El Tenis argentino en lo más alto

deportes
La Selección Argentina de Tenis avanza en la Copa Davis al vencer a Países Bajos por 3 a 0 y se clasifica a la Final 8 de Copa Davis a disputarse en Bolonia, Italia del 18 al 23 de noviembre.
Inició la serie Tomás Etcheverry quien venció al debutante Jesper de Jong por 6-4 6-4 en dos horas de juego. En el segundo partido, el singlista Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandsclup por 7-6 6-1. Con el dos partidos a cero la Argentina presentó la la pareja de Zeballos y Molteni enfrentaron a los locales a Verbeek y Arends y ganaron por 6-3 y 7-5y cerrndo la serie ante Países Bajos por 3-0 para que Argentina obtenga su lugar en el Final 8 de Copa Davis.
El camino sigue en Italia para seguir creciendo como equipo y buscar la Copa Davis.