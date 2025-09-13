sábado, 13 de septiembre de 2025

El Tenis argentino en lo más alto


deportes

La Selección Argentina de Tenis venció 3 a 0 a los Países Bajos (subcampeón del mundo) de visitante en un estadio donde nunca perdió y está dentro de los ocho mejores equipos del mundo. La parte final del torneo se disputada en Bolonia, Italia del 18 al 23 de noviembre.


La Selección Argentina de Tenis avanza en la Copa Davis al vencer a Países Bajos por 3 a 0 y se clasifica a la Final 8 de Copa Davis a disputarse en Bolonia, Italia del 18 al 23 de noviembre.

Inició la serie Tomás Etcheverry quien venció al debutante Jesper de Jong por 6-4 6-4 en dos horas de juego. En el segundo partido, el singlista Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandsclup por 7-6 6-1. Con el dos partidos a cero la Argentina presentó la la pareja de Zeballos y Molteni enfrentaron a los locales a Verbeek y Arends y ganaron por 6-3 y 7-5y cerrndo la serie ante Países Bajos por 3-0 para que Argentina obtenga su lugar en el Final 8 de Copa Davis.

El camino sigue en Italia para seguir creciendo como equipo y buscar la Copa Davis.
Posted by
 