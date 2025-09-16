cartelera
Llega la tercera edición de “Mascotear”, el Festival más peludo y divertido para las Mascotas y sus Humanos.
Vuelve el Festival Mascotear, el único festival dedicado a las mascotas y sus humanos, donde se combina la diversión con el bienestar de los animales. Se realizará el 4 y 5 de octubre, de 11:00 a 19:00. en Figueroa Alcorta y Dorrego, podrás sacar tu entrada ingresando en linktr.ee/festivalmascotear
El 4 y 5 de octubre vuelve el Festival Mascotear® a la Ciudad de Buenos Aires, un encuentro que -por tercer año consecutivo- combina el bienestar de los animales con la mejor diversión y entretenimiento para nuestros amigos peludos. En 2024, más de 15.000 personas vivieron una experiencia única junto a sus mascotas en este festival que ya es una cita única e imperdible para los amantes de perros y gatos.
Esta edición trae novedades para las familias mascoteras: habrá nuevos espacios como perro al agua, plaza de juegos, cine y funzone, deportes y desafíos, área de relax, desfiles, concursos y demostraciones y muchas sorpresas más. Como todos los años, el festival tendrá un sector de veterinaria y salud, sector gatos, sustentabilidad, gastronomía, la imperdible “pet carpet” y mucho más. También habrá jornadas de adopción (perros y gatos) y vacunación gratuita brindadas por el área de Animales BA Perros y Gatos.
¿Por qué tenés que participar del Festival Mascotear?
Según el último Censo, el 80% de los hogares argentinos convive con al menos una mascota. En la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 494.000 perros y 368.000 gatos, es decir, ¡las y los argentinos nos caracterizamos por ser una familia multiespecie! Asimismo, el universo de las mascotas sigue creciendo, ofreciendo cada vez más alternativas para su bienestar. Desde nuevas formas de entretenimiento para perros y gatos hasta productos y tecnologías que mejoran su cuidado y calidad de vida.
“Mascotear se ha consolidado como el festival por excelencia del universo pet en la región, siendo el punto de encuentro más grande y referente de esta categoría. Reúne y potencia las principales tendencias del sector: promueve la adopción responsable, el bienestar animal y conecta todo el ecosistema de consumo pet en un mismo espacio (alimentación, turismo pet-friendly, entrenamientos, servicios digitales, etc.). Es un lugar único donde, a través del entretenimiento, se visibiliza y celebra el bienestar animal, alineado con la evolución cultural y económica del mundo mascotero”, comenta Diego Echandi, director del Festival. En el Festival Mascotear se reúnen los principales referentes del mercado local que te ayudan a cuidar a este integrante de la familia, atentos a las tendencias y a las nuevas formas de ocio, alimentación y educación, entendidos como parte del enriquecimiento que contribuye al bienestar animal.
Información sobre el Festival Mascotear:
El festival se realizará en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, barrio de Palermo, el 4 y 5 de octubre de 2025, de 11:00 a 19:00. Las entradas se consiguen en linktr.ee/festivalmascotear
*Un porcentaje de lo recaudado será donado a las ONG´s que participan del festival para ayudar a que puedan seguir trabajando responsablemente en el cuidado de los más peludos.
En caso de lluvia, el evento será reprogramado para el sábado 11 y domingo 12 de octubre y está permitido el ingreso con perros. Más información, inscripción, bases y condiciones de ingreso en el sitio oficial del festival y también en @festivalmascotear