La Comisión sobre el Fentanilo adulterado tiene presidenta

política
Los acuerdos políticos llevaron a la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) (Foto) a la presidencia de la Comisión Especial. En tanto, Silvana Giudici (PRO) será vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) secretaria de la Comisión.
Al asumir la presidencia, la diputada Fein sostuvo que “se trata de una Comisión que parte de un hecho sumamente doloroso para nuestra sociedad” y resaltó “una madurez política para crear una Comisión con este amplio consenso”. “También hay un compromiso de todos para abrir a los bloques su participación activa. Nos parece muy importante avanzar en el camino de los acuerdos y aportar a que este hecho tan doloroso tenga en el Congreso un acompañamiento", dijo Fein.
Por su parte, la diputada Giudici remarcó que "hemos descubierto que en las diferencias también se puede avanzar”. “Con la madurez política necesaria vamos a poder dar respuestas a las familias, que son las que buscan en este Congreso respuestas que no encuentran en los otros poderes”, manifestó la diputada del PRO, a cargo de la vicepresidencia de la Comisión.
La diputada Tolosa Paz dijo que "tenemos un aporte como legisladores nacionales de construir leyes y normas que mejoren la relación del Estado en la producción, distribución y comercialización de medicamentos”. La legisladora de Unión por la Patria celebró que la Comisión Especial esté conformada por "mujeres que venimos de distintos espacios políticos”.
Como primer paso, la Comisión Especial convocará a los familiares de víctimas el próximo martes a las 12:00. La elección de autoridades fue respaldada por los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria, PRO, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica y Democracia para Siempre. El Frente de Izquierda se abstuvo en la votación de autoridades, aunque el diputado Christian Castillo dijo que “vamos a poner todo para que se investigue y se conozca la verdad”.