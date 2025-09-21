Carrera dificil para Colapinto en Bakú

deportes
Se disputó el gran premio de Azerbaiyán. Una carrera dificil para Franco Colapinto que fue chocado por su ex compañero de equipo Alex Albon cuando estaban en Williams. Ganó Max Verstappen quien lideró de punta a punta, segundo fue George Russell con Mercedes y volvió al podio Carlos Sainz con Williams. El McLaren de Lando Norris 7 lejos y Oscar Piastri se estrelló en la primera vuelta.
Ganó Verstappen, Russell se llevó el segundo puesto tras haber estado enfermo todo el fin de semana, mientras que Sainz completó el podio (su primero con Williams) tras haber mantenido a raya a Antonelli en los compases finales.
Lawson superó a Tsunoda y Norris, y McLaren perdió la oportunidad de conseguir el Campeonato de Constructores este fin de semana después del peor desempeño del equipo en la temporada.
Los Ferrari de Hamilton y Leclerc ocuparon el octavo y noveno puesto en un día difícil para la Scuderia, con Hadjar completando el top 10.
Le siguieron Bortoleto, Bearman, Albon y Ocon, que comenzó último después de que se descubriera que el alerón trasero de su Haas era ilegal después de la clasificación. Alonso, Hulkenberg, Stroll y los dos Alpines de Gasly y Colapinto completaron el orden, con Piastri como único retirado.