Escobar regulará el uso de la Inteligencia Artificial en la gestión pública

política
El intendente Ariel Sujarchuk enviará al Honorable Concejo Deliberante de Escobar un proyecto de ordenanza para regular el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública.
Esta medida se realiza en simultáneo en los otros nueve municipios que integran la Coalición de Ciudades por la IA (CIIAR): Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Tres de Febrero, Pilar y San Fernando del Valle de Catamarca.
“Escobar es una ciudad que crece, pasó de ser semi-rural a urbana, y ahora busca proyectarse al futuro con educación, tecnología y desarrollo sostenible. Creamos nuestro propio ecosistema del conocimiento, apostamos a formar ciudadanos inteligentes que puedan convivir con la inteligencia artificial, y ahora queremos dar el siguiente paso para que la tecnología mejore la calidad de la gestión municipal”, expresó Sujarchuk.
La ordenanza propone el uso de IA para mejorar la eficiencia, calidad y rapidez de los servicios públicos, reducir costos y aumentar la rendición de cuentas, capacitar a funcionarios y fortalecer las capacidades técnicas locales, impulsar la cooperación entre sector público, privado y académico, establecer principios para un uso transparente y responsable de la IA, y prevenir sesgos y errores mediante auditorías y evaluaciones periódicas.
Este proyecto nace como resultado de un trabajo en conjunto con la Coalición de Ciudades por la IA en Argentina (CIIAR), conformada con la finalidad de promover el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública y la articulación público-privada generando un impacto positivo sobre la calidad de vida de la ciudadanía.