Vuelven Cerati, Charly y Zeta

espectáculos
Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado.
La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca.
Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre.
SODA STEREO
ECOS
21 de marzo - 2026 en el Movistar Arena. Buenos Aires, Argentina.