sábado, 27 de septiembre de 2025

Maratón Marcelo Bielsa


deportes

La emblemática carrera del Club Atlético Newell’s Old Boys llevará el nombre de “Maratón Marcelo Bielsa” en conmemoración al ídolo leproso. 


En este 2025, aniversario 122° de la institución, el "Loco" como se lo conoce a Bielsa, cumplió 70 años, además, es el 25° Aniversario de su primer título como DT, bodas de plata del inmortal “Newell’s carajo, Newell’s”.

Este año, la carrera será el domingo 9 de noviembre a las 9:00 será la largada frente al ingreso principal del club, y la llegada se realizará nuevamente en el campo de juego del Coloso.

Las modalidades disponibles son 10K, 5K, 2K y Running Kids.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera online a través de este link www.asistire.com.ar/maraton-marcelo-bielsa.

La entrega de kits (número, remera para 2, 5 y 10 k, más chip para corredores de 10K) se hará el viernes 7 de noviembre de 12 a 20 h y el sábado 8 de 8 a 12 h, en el ingreso por puerta 1C del Estadio Marcelo Bielsa. Para retirarlo será necesario presentar DNI.

Cabe destacar que todo lo recaudado será destinado a obras y mejoras para los Deportes Amateurs del club.

🏃🏻‍♀️ domingo 9 de noviembre, 9:00.
📍 Puerta 1C
Posted by
 