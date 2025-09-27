deportes
La emblemática carrera del Club Atlético Newell’s Old Boys llevará el nombre de “Maratón Marcelo Bielsa” en conmemoración al ídolo leproso.
En este 2025, aniversario 122° de la institución, el "Loco" como se lo conoce a Bielsa, cumplió 70 años, además, es el 25° Aniversario de su primer título como DT, bodas de plata del inmortal “Newell’s carajo, Newell’s”.
Este año, la carrera será el domingo 9 de noviembre a las 9:00 será la largada frente al ingreso principal del club, y la llegada se realizará nuevamente en el campo de juego del Coloso.
Las modalidades disponibles son 10K, 5K, 2K y Running Kids.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera online a través de este link www.asistire.com.ar/maraton-marcelo-bielsa.
La entrega de kits (número, remera para 2, 5 y 10 k, más chip para corredores de 10K) se hará el viernes 7 de noviembre de 12 a 20 h y el sábado 8 de 8 a 12 h, en el ingreso por puerta 1C del Estadio Marcelo Bielsa. Para retirarlo será necesario presentar DNI.
Cabe destacar que todo lo recaudado será destinado a obras y mejoras para los Deportes Amateurs del club.
🏃🏻♀️ domingo 9 de noviembre, 9:00.
📍 Puerta 1C
🏟️ inscripciones en asistire.com.ar/es/eventos/inscribir/id/209/maraton-marcelo-bielsa