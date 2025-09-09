Senadores y Diputados analizan destino de fondos internacionales

política
La Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) de la que participa el senador Mariano Recarde (Fuerza Patria), celebró una reunión en el Salón Illia en la que analizó la situación de los créditos con organismos internacionales de crédito y la preocupante situación de subejecución y destino de los fondos.
El diputado Pichetto informó que el presidente del BID, de visita en Argentina, no accedió a una reunión con las autoridades de la comisión, pese a la importancia institucional del tema. Por otra parte, la Comisión decidió ampliar los pedidos de información al Ministerio de Economía en relación a la situación de estos préstamos. En otro orden, se trataron notas de legisladores de distintos bloques de ambas Cámaras solicitando la realización y/o ampliación de auditorías sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
El diputado Pichetto adelantó que el próximo 23 de septiembre a las 16hs concurrirá a la comisión el presidente de la Auditoría, Juan Manuel Olmos, para informar sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026. El titular de la AGN acudirá junto al equipo técnico responsable del control de la ACUMAR, a fin de evacuar las inquietudes de los legisladores respecto de la situación del organismo. Además, la comisión resolvió el archivo de 20 expedientes previamente analizados. Entre ellos se incluyen auditorías financieras, administrativas y cartas de control interno de distintos organismos y fideicomisos administrados por el Banco Nación y el BICE. Durante el encuentro, también se dio comienzo al análisis de la Cuenta de Inversión 2020, mediante la proyección de un video.
Por último, se analizó la situación de acefalía de la AGN, resolviéndose notificar a las presidencias de ambas cámaras, a fin de que se dé inicio a los procedimientos previstos para la designación de auditores generales. Pichetto destacó que "Es imperioso completar la Auditoría. Necesitamos un esfuerzo del Congreso para cubrir los cargos vacantes y garantizar el pleno funcionamiento de la AGN".