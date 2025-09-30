Nueva reunión de la Comisión $LIBRA

política
Con la presidencia del Diputado (CC) Maximiliano Ferraro trabajó la comisión que investiga el caso $Libra.
Al comienzo de la reunión, Ferraro informó que se ha solicitado a los juzgados la presentación por la fuerza pública de los testigos Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Asimismo, el titular de la Comisión Investigadora explicó que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, envió una cedula de notificación, donde contestó que se encuentra convaleciente de una intervención médica, razón por la cual estaría ausente.
La diputada Sabrina Selva (UxP) explicó la respuesta del Exchange de criptomonedas Binance, en relación a la cuenta de Mauricio Novelli, y solicitó remitir esa información que surge de los oficios a la fiscalía de Eduardo Taiano que investiga la causa.
Entre otras intervenciones, el diputado Fernando Carbajal (UCR) criticó las ausencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo, pidió reiterar los pedidos al ministro de Justicia y solicitar nuevamente el informe de la UTI.