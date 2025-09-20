Se viene Púrpura

espectáculos
Previamente se estrenan los singles: “Instrucciones para domar el viento” el viernes 26-09 y “Lobo”, una reversión de la canción de Rosario Bléfari el viernes 17 de octubre.
La música que es también doctora en Psiquiatría, oriunda en Bahía Blanca, propone en su ópera prima musical conectarse con canciones que emanan la energía de la transformación y la introspección, en un ambiente rockero; representadas por el color púrpura, que llega a su vida, luego de ser diagnosticada con el trastorno autoinmune, que es conocido por ese nombre.
“Púrpura es un disco catártico, rebelde y honesto, con paisajes de mi infancia bahiense como "instrucciones para domar al viento" donde cuento como se forma el viento, que es un elemento omnipresente en mi lugar de nacimiento”. Bela Zugasti “Púrpura es un llamado de transformación que se asocia al chackra superior que conecta con la divinidad. Un mensaje revelador que me llegó. Me sentí representada completamente porque sucedieron muchos cambios en mi vida, entre los que estuvo renunciar al hospital donde trabajaba, mi vida se revolucionó.””, sintetiza Zugasti. “Si pensamos en aquellas primeras sufraguistas que usaron este color, debido a que la mezcla del azul y el rojo que representan la igualdad y la valentía”
Entre las canciones que integran el material discográfico algunas como "niña de fuego" habla de su infancia donde el fuego aparece como trasmutador de su historia o "tema de paula" que ya la encuentra como una mujer adulta. Mientras que en "baguala del tiempo" es un tema donde toma dimensión de la propia muerte siendo madre: “fue muy movilizador, nunca tuve miedo a la muerte, pero la cosa cambia cuando sos mamá”. Al hablar sobre el arte gráfico realizado por la ilustradora Muertecita cuenta su trasfondo y significado: “la portada del disco tiene un fantasma que simboliza mucho para mi, por un lado mi conexión con el mundo espiritual y por otro lado la presencia del espíritu”.
“En tiempos como los actuales, de crueldad hacia las minorías, elijo representar y visibilizar esas minorías, darles voz, espero que mi música siempre ayude a que el mundo sea un poquito más amable para quien me escuche”
FICHA TÉCNICA PÚRPURA
Artista: BELA ZUGASTI
Fecha: 2025
El álbum se grabó en Buenos Aires, Argentina entre 2022 y 2025 en Estudio Santa Marta, estudio La Fanfarria del Capitán y Estudio Germán Parise por Germán Parise, José Maradei y Bela Zugasti.
Músicxs: Voz: Bela Zugasti, Batería: Aaron Oliver, Bajo,Teclado/Sintetizadores, guitarra: Germán Parise, Bandoneón: Juan Perez
Producción: Bela Zugasti y Germán Parise
Mezcla: José Maradei y Nera Gejman
Mastering: José Maradei
Arte: Fotografías Matías Lausada
Ilustración y diseño: Muertecita
Sello: EL CLUB DEL DISCO
Comunicación: Alelí Alegría Cuba para PH Comunicación