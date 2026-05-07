Jacinta Fischer presenta su primer material discográfico

espectáculos
“No Te Preocupes” es una invitación a encontrar placer ante situaciones nuevas, que dan miedo o que traen inseguridades. Entrar en contacto con el interior, con la propia calma y también con el entusiasmo de emprender aventuras. Desde lo sonoro, la propuesta se asienta en la identidad de una banda con instrumentos reales, donde las pausas marcadas y el ritmo invitan a un movimiento físico como interno.
Las letras de Jacinta tienen un rol protagónico, son la herramienta para descargar y procesar emociones, donde la diversión cotidiana y la rutina se vuelven refugios para la imaginación. La inspiración surge de sus propios pensamientos y fantasías, y presenta imágenes poéticas de criaturas, guardianes, animales que crecen y secretos del mundo.
"No te preocupes" se presenta también como un descargo en el intento de encontrar un lugar para la rareza propia en un mundo raro, o de independizarse de amores que terminaron. Es, en definitiva, una invitación a la exploración singular de uno mismo rodeado de otras personas, celebrando el orgullo de sentirse raro y la intención de cantar estas letras para liberarse, moverse y bailar.
Jacinta Fischer es una cantante, compositora que fusiona melodías pop con la crudeza de la cancion rock. Comenzó su camino artístico por diversión con clases de piano y guitarra, pero fue al estudiar musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires donde profundizó su formación y disciplina musical. En 2021 lanzó su primer sencillo y comenzó su carrera como solista. Desde entonces, Jacinta ha presentado sus canciones en el circuito Porteño de shows y se destaca su presentación en el Quilmes Rock 2025. Actualmente se encuentra terminando su primer trabajo discográfico, del que ya conocemos el primer adelanto: ‘no te preocupes’.