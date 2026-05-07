jueves, 7 de mayo de 2026

Jacinta Fischer presenta su primer material discográfico


espectáculos

Jacinta Fischer presenta el primer adelanto de lo que será su primer material discográfico, una pieza pensada para cantar, poner en movimiento el cuerpo y traer valentía, seguridad y diversión.


“No Te Preocupes” es una invitación a encontrar placer ante situaciones nuevas, que dan miedo o que traen inseguridades. Entrar en contacto con el interior, con la propia calma y también con el entusiasmo de emprender aventuras. Desde lo sonoro, la propuesta se asienta en la identidad de una banda con instrumentos reales, donde las pausas marcadas y el ritmo invitan a un movimiento físico como interno.

Las letras de Jacinta tienen un rol protagónico, son la herramienta para descargar y procesar emociones, donde la diversión cotidiana y la rutina se vuelven refugios para la imaginación. La inspiración surge de sus propios pensamientos y fantasías, y presenta imágenes poéticas de criaturas, guardianes, animales que crecen y secretos del mundo.

"No te preocupes" se presenta también como un descargo en el intento de encontrar un lugar para la rareza propia en un mundo raro, o de independizarse de amores que terminaron. Es, en definitiva, una invitación a la exploración singular de uno mismo rodeado de otras personas, celebrando el orgullo de sentirse raro y la intención de cantar estas letras para liberarse, moverse y bailar.

Jacinta Fischer es una cantante, compositora que fusiona melodías pop con la crudeza de la cancion rock. Comenzó su camino artístico por diversión con clases de piano y guitarra, pero fue al estudiar musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires donde profundizó su formación y disciplina musical. En 2021 lanzó su primer sencillo y comenzó su carrera como solista. Desde entonces, Jacinta ha presentado sus canciones en el circuito Porteño de shows y se destaca su presentación en el Quilmes Rock 2025. Actualmente se encuentra terminando su primer trabajo discográfico, del que ya conocemos el primer adelanto: ‘no te preocupes’.
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