¿Quiénes son los periodistas premiados por informar en plena guerra?

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La distinción internacional reconoce la valentía del sindicato sudanés para denunciar ataques deliberados y defender el derecho a la información en uno de los contextos más peligrosos del mundo.
La UNESCO anunció que el Sindicato de Periodistas Sudaneses ha sido galardonado con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2026. El reconocimiento destaca el papel crucial que ha desempeñado este colectivo en la condena y visibilización de los ataques contra trabajadores de prensa en el marco del conflicto bélico que atraviesa Sudán. El anuncio, realizado en París, pone el foco en la protección de quienes ejercen el periodismo en condiciones de riesgo extremo.
El galardón, la distinción más importante a nivel global en la materia, premia la resistencia de un sindicato que ha mantenido su voz activa a pesar de la violencia y la censura. La UNESCO subrayó que el trabajo de estos profesionales es esencial para proteger la integridad de sus colegas mediante denuncias constantes. Este premio busca respaldar a los colectivos que, en contextos de guerra, garantizan el nexo entre la realidad de los hechos y la comunidad internacional.
La UNESCO ha anunciado hoy que el Sindicato de Periodistas Sudaneses ha sido galardonado con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano en reconocimiento del papel que ha desempeñado el colectivo en la condena de los ataques deliberados contra periodistas en el conflicto actual en el país.
Desde que estallaron los enfrentamientos en 2023, el sindicato ha documentado 32 muertes de periodistas, 556 violaciones contra trabajadores de medios de comunicación y el cese de numerosos periódicos y emisoras de radio, lo que convierte a Sudán en uno de los países más peligrosos para ser periodista.
"Los miembros del Sindicato de Periodistas Sudaneses han demostrado un valor extraordinario y una dedicación inquebrantable. Pese a los inmensos desafíos, continúan proporcionando a diario información precisa que salva vidas a sus comunidades cuando más lo necesitan. Su compromiso es un poderoso ejemplo para todos nosotros y un servicio vital para la verdad, la rendición de cuentas y la paz", ha declarado Khaled El-Enany, Director General de la UNESCO.
"Este premio no es solo un reconocimiento al Sindicato de Periodistas Sudaneses, sino un homenaje a todos los periodistas sudaneses que continúan defendiendo la verdad y la libertad de prensa en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas. Reafirma el papel vital del periodismo independiente en la salvaguardia de los valores democráticos y la amplificación de las voces de civiles afectados por la guerra", ha añadido Abdelmoniem Abuedries Ali, presidente del Sindicato de Periodistas Sudaneses.