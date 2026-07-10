El club de los goles centenarios tiene nuevo dueño: ¿Qué leyendas acompañan a Enzo Fernández tras su noche épica?

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Una noche que parecía marchar directo hacia la frustración se transformó en una de las páginas más gloriosas y cinematográficas del fútbol en el último tiempo. En un desenlace no apto para cardíacos, la Selección Argentina revivió a tiempo, revirtió un panorama sumamente adverso y venció por 3-2 a Egipto para sellar su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. La locura total por la clasificación tuvo un condimento extra que trasciende lo deportivo: el grito del final ingresó de lleno en los libros de oro de la FIFA al transformarse oficialmente en el gol número 3.000 en la historia de la máxima cita ecuménica.
El reloj marcaba el segundo minuto de adición del complemento cuando Lautaro Martínez inventó una asistencia perfecta hacia el corazón del área. Por allí irrumpió Enzo Fernández, quien metió un frentazo fulminante para desatar el delirio en las tribunas y en cada corazón argentino para decretar la victoria definitiva. La anotación del mediocampista coronó una reacción furiosa del elenco comandado por Lionel Scaloni, que se encontraba dos goles abajo en el marcador y logró revertir la historia con una ráfaga implacable de tres festejos en un lapso de apenas trece minutos.
Un grito para la eternidad: El club de los goles centenarios
Más allá del desahogo colectivo y de mantener encendida la ilusión por revalidar la corona obtenida en Qatar, el ex River se metió en un selecto grupo de futbolistas que marcaron los hitos numéricos del torneo desde su origen en Uruguay 1930:
Gol 1 (Uruguay 1930): A cargo del atacante francés Lucien Laurent, durante el choque inaugural frente a México el 13 de julio de aquel año.
Gol 1.000 (Argentina 1978): Obra del neerlandés Rob Rensenbrink frente a Escocia, curiosamente en la primera Copa del Mundo que organizó y conquistó nuestro país.
Gol 2.000 (Alemania 2006): Convertido por el delantero sueco Marcus Allbäck ante Inglaterra en el certamen disputado en territorio germano.
Gol 3.000 (Mundial 2026): Sello puramente argentino con la autoría de Enzo Fernández en el suelo norteamericano.
El valor de esta conquista es gigantesco. La Albiceleste se vio seriamente comprometida frente a un contrincante que la obligó a sacar el amor propio y la jerarquía individual en el epílogo del encuentro. El festejo final, cargado de emoción entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los hinchas, ratifica que este plantel sabe cómo reaccionar en las paradas más difíciles y que está dispuesto a batallar hasta el último suspiro por el sueño del bicampeonato.