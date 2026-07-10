sociedad
Cuatro años después de la histórica Cumbre sobre la Transformación de la Educación convocada por el Secretario General de la ONU, la UNESCO reúne a responsables de Educación de todo el mundo para identificar soluciones a la crisis global de financiación de la educación.
En un contexto en que nuevas cifras muestran que la ayuda internacional a la educación podría caer hasta un 30 % entre 2023 y 2027, y que 113 países destinan más recursos al servicio de la deuda que a la educación, la UNESCO publica recomendaciones concretas para ayudar a los países a evitar la trampa de la deuda y a invertir en educación.
"La educación es la mejor inversión que pueden hacer los países y, aun así, las carencias de financiación son sistemáticas. Nuestras proyecciones muestran que la ayuda mundial a la educación se reducirá en hasta un 30 % entre 2023 y 2027, perpetuando un ciclo de baja inversión, desigualdad y estancamiento del desarrollo. Ya existen mecanismos de financiación innovadores, como los canjes de deuda por educación, que solo necesitan una mayor voluntad política", ha declarado el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany.
Una nueva investigación publicada hoy en el Informe de seguimiento de la educación mundial de la UNESCO con motivo de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES +4) pone de relieve una disminución continua de la ayuda internacional a la educación, con un descenso de un 8 % en 2024 en comparación con el año anterior, mientras que la ayuda a la educación básica (que comprende solo preescolar, primaria y primer ciclo de secundaria) disminuyó un 15 %.
"La Cumbre de hoy da continuidad a la primera cumbre histórica de 2022 y persigue dos objetivos. El primero es la aceleración: quedan cinco años para alcanzar el ODS 4 —educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos— y el ritmo de este periodo será decisivo para cumplir esa promesa. El segundo es la orientación: los debates de hoy contribuirán a definir la agenda educativa mundial más allá de 2030. Porque 2030 es un hito, no es la meta, y la educación seguirá siendo la base de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha declarado la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed.
La Cumbre también ha examinado cómo la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías están transformando la educación, contribuyendo a los esfuerzos en curso de la UNESCO para garantizar que la IA mejore los resultados del aprendizaje, especialmente en los países en desarrollo, sin socavar la capacidad humana. Con un enfoque en la construcción de resiliencia en los sistemas educativos, la agenda de la Cumbre también ha incluido cuestiones como el impacto del cambio climático y las crisis en curso.