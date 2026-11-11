El Papa León XIV dejó Argentina y ya está en Perú

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El Papa León XIV arribó este miércoles 11 de noviembre a Lima para iniciar la tercera y última etapa de su primer Viaje Apostólico por América Latina, en una jornada cargada de simbolismo por tratarse de la nación de la que es ciudadano adoptivo y donde ejerció durante décadas su labor pastoral. Tras un vuelo de cinco horas y media a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Santo Padre aterrizó a las 17:10 (hora local) en la Base Aérea del Callao, donde fue recibido en una ceremonia oficial encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el nuncio apostólico en Perú, arzobispo Paolo Rocco Gualtieri, acompañados por autoridades civiles, religiosas y un coro de niños. El primer saludo llegó desde la torre de control del aeropuerto con un mensaje que sintetizó el clima de la recepción: “Hoy, Perú se levanta para darle la bienvenida y decirle con alegría, tal y como reza el Salmo 118: «Bendito el que viene en nombre del Señor» (...) Bienvenido a casa”.
Tras la recepción protocolar, la agenda oficial en la capital peruana continuó con una reunión privada entre el Pontífice y la presidenta Fujimori en el Palacio de Gobierno, seguida de un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Teatro Nacional antes de su traslado a la Nunciatura Apostólica. El itinerario de cinco días proseguirá este jueves 12 en Lima con reuniones junto a los obispos en el Palacio Arzobispal, la oración en la Basílica Catedral, un acto en la Plaza de Armas y una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional.
Entre el 13 y el 16 de noviembre, el recorrido abarcará puntos clave de su historia personal y de la geografía peruana. El viernes 13 regresará a la diócesis de Chiclayo —donde se desempeñó como obispo tras haber sido misionero agustino desde 1985 y donde aún es recordado como el «padre Roberto»— para celebrar una misa en las Pampas de Pimentel y visitar la capilla de San Óscar Romero. El sábado 14 presidirá la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral chiclayana y viajará en helicóptero al distrito rural de Santa Cruz de Succhabamba. El domingo 15 visitará Cuzco y la ciudad amazónica de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, para reunirse con misioneros y comunidades indígenas. Finalmente, el lunes 16 cerrará su estadía en el distrito del Callao con una visita a un hogar de ancianos y una misa de despedida en la base aérea de Las Palmas antes de emprender su regreso a Roma.