miércoles, 11 de noviembre de 2026

El Papa León XIV dejó Argentina y ya está en Perú


internacional

En el marco del tramo final de su primer Viaje Apostólico por América Latina, el Pontífice aterrizó en Lima tras partir desde territorio argentino en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y dio inicio a una visita oficial de cinco días por el país del que es ciudadano adoptivo.


El Papa León XIV arribó este miércoles 11 de noviembre a Lima para iniciar la tercera y última etapa de su primer Viaje Apostólico por América Latina, en una jornada cargada de simbolismo por tratarse de la nación de la que es ciudadano adoptivo y donde ejerció durante décadas su labor pastoral. Tras un vuelo de cinco horas y media a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Santo Padre aterrizó a las 17:10 (hora local) en la Base Aérea del Callao, donde fue recibido en una ceremonia oficial encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el nuncio apostólico en Perú, arzobispo Paolo Rocco Gualtieri, acompañados por autoridades civiles, religiosas y un coro de niños. El primer saludo llegó desde la torre de control del aeropuerto con un mensaje que sintetizó el clima de la recepción: “Hoy, Perú se levanta para darle la bienvenida y decirle con alegría, tal y como reza el Salmo 118: «Bendito el que viene en nombre del Señor» (...) Bienvenido a casa”.

Tras la recepción protocolar, la agenda oficial en la capital peruana continuó con una reunión privada entre el Pontífice y la presidenta Fujimori en el Palacio de Gobierno, seguida de un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Teatro Nacional antes de su traslado a la Nunciatura Apostólica. El itinerario de cinco días proseguirá este jueves 12 en Lima con reuniones junto a los obispos en el Palacio Arzobispal, la oración en la Basílica Catedral, un acto en la Plaza de Armas y una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional.

Entre el 13 y el 16 de noviembre, el recorrido abarcará puntos clave de su historia personal y de la geografía peruana. El viernes 13 regresará a la diócesis de Chiclayo —donde se desempeñó como obispo tras haber sido misionero agustino desde 1985 y donde aún es recordado como el «padre Roberto»— para celebrar una misa en las Pampas de Pimentel y visitar la capilla de San Óscar Romero. El sábado 14 presidirá la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral chiclayana y viajará en helicóptero al distrito rural de Santa Cruz de Succhabamba. El domingo 15 visitará Cuzco y la ciudad amazónica de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, para reunirse con misioneros y comunidades indígenas. Finalmente, el lunes 16 cerrará su estadía en el distrito del Callao con una visita a un hogar de ancianos y una misa de despedida en la base aérea de Las Palmas antes de emprender su regreso a Roma.
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