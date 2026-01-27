Vacantes 2026: Cómo anotarse en las escuelas públicas

política
Hasta el 8 de febrero, los aspirantes a escuelas públicas de CABA podrán anotarse en las instituciones con vacantes. El trámite es vía miBA con validación documental posterior.
Este lunes 26 de enero abrió el período de excepción para la inscripción al ciclo lectivo 2026. En esta instancia solo estarán disponibles las escuelas que aún tengan vacantes disponibles y podrás anotarte hasta el 8 de febrero inclusive.
La inscripción es para todos aquellos que quieran ingresar al sistema de educación estatal en todos los niveles y en todas sus salas, grados y años, como así también para quienes ya están en una escuela estatal y cambian de nivel (de jardín a primaria o de primaria a secundaria).
Para realizar la preinscripción deberás ingresar con tu usuario miBA al Sistema de Inscripción en Línea y cargar toda la información y documentación solicitada. Si no tenés cuenta en miBA, podés crearla ingresando al sitio web miBA.
Una vez terminada la preinscripción realizá el control documental antes del 10 de febrero, que consiste en la presentación de la documentación que respalda la información que ingresaste en el sistema.
Este paso lo podés hacer inmediatamente después de completar los datos o en alguno de los puntos presenciales habilitados a los que tendrás que asistir sacando un turno previamente.
A partir del 20 de febrero podrás consultar el estado de tu vacante en el sistema o a través de Boti, el WhatsApp de la Ciudad al 11-5050-0147.
Por cualquier otra duda que tengas podés ingresar en buenosaires.gob.ar/InscripcionEscolar y ver el instructivo con el paso a paso para realizar la inscripción, como así también consultar las preguntas frecuentes.