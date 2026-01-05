Cuáles fueron los libros más elegidos por los argentinos

medios
Psicología, desarrollo personal, infantiles, cómics y ciencia ficción fueron las categorías que lideraron las preferencias durante 2025. Los clásicos de fantasía se convirtieron en los favoritos para regalar y leer en las vacaciones.
El interés por los libros sigue creciendo de manera sostenida en Argentina, aún más en época de fiestas y vacaciones de verano. Mercado Libre analizó las tendencias de lectura de los argentinos en su plataforma durante 2025, con la psicología, el desarrollo personal y la fantasía liderando las temáticas más buscadas. Durante todo el año, las búsquedas y ventas de la categoría mostraron las principales tendencias de lectura de 2025, con una combinación de autores consagrados, novedades editoriales y fenómenos masivos.
Top 5: Los libros más vendidos del 2025
1. La Felicidad, de Gabriel Rolon
2. Hábitos atómicos, de James Clear
3. Este dolor no es mío, de Mark Wolynn
4. El Eternauta, de H.G.Oesterheld
5. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl
Top 5: Los libros infantiles más vendidos del 2025
1. Cuidado con el perro, de Liliana Cinetto
2. La casita de juegos de Lyniel, de Lyna Vallejos
3. Cuento la Princesa Celeste, de Celeste Iannelli
4. Multiverso Chuy Mine, de Mine Chuy
5. Te quiero siempre, de Belen Lopez
Fenómenos masivos y tendencias
Con el boom de la serie, El Eternauta se destacó entre los más elegidos del año, tanto en su versión original como en las nuevas ediciones. Sin ir más lejos, fue el libro más vendido el día del lanzamiento de la serie, el miércoles 30 de abril, y el más vendido del mes de mayo. El fanatismo por Franco Colapinto también se reflejó en el rubro de libros. El 23 de octubre lanzó su biografía oficial en dos versiones: “Soy Franco” dirigida a adolescentes y adultos, y “Nací para correr”, su versión infantil. Ambos títulos se posicionaron entre los más vendidos durante la semana del lanzamiento.
A lo largo del año, otros fenómenos también impactaron en la categoría, impulsados por adaptaciones audiovisuales, como el clásico Frankenstein (de Mary Shelley) y El verano en que me enamoré (de Jenny Han - próximo a estrenar), al igual que Homo Argentum, cuyo lanzamiento fue en diciembre tras el estreno de la película.
Diciembre y las lecturas elegidas para las fiestas y las vacaciones
En el último mes del año, los libros volvieron a ocupar un lugar central entre los regalos de fin de año y las lecturas elegidas para las vacaciones. Las búsquedas mostraron una combinación de clásicos, ficción y títulos pensados para regalar y acompañar el descanso de verano. Entre los más destacados se encuentran títulos de Psicología, como los vigentes best sellers del Gabriel Rolón, y el Horóscopo Chino, que ya se encuentra entre mas vendidos de últimos días. En la semana pico de Navidad, del 15 al 23, también se destacó el Diario libro abuela/abuelo, uno de los libros más buscado y vendido, elegido para volver a conectar con los abuelos.
Los datos de 2025 confirman el crecimiento de la categoría libros en Mercado Libre y muestran cómo la lectura acompaña el día a día de los argentinos.