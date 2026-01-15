Nuevas autoridades en la UCA

sociedad
La Universidad Católica Argentina, tiene nuevas autridades: Monseñor Pedro Cannavó juró como vicerrector de Asuntos Estratégicos y el padre Ricardo Medina, como decano de la Facultad de Derecho Canónico. Participó el rector Miguel Ángel Schiavone.
El gran canciller de la UCA, monseñor Jorge García Cuerva, tomó juramento a las nuevas autoridades de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires" con la presencia del rector de la casa de altos estudios, Dr. Miguel Ángel Schiavone.
El obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Pedro Cannavó, juró como vicerrector de Asuntos Estratégicos, con mandato por el término de tres años, que se iniciaron el 6 de noviembre de 2025. El padre Ricardo Medina OAR juró como decano de la Facultad de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo, con mandato por el termino de tres años, que se iniciaron el 8 de septiembre de 2025.