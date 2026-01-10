Piden la Libertad de presos políticos

internacional
Tras las excarcelaciones de un pequeño número de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela el 8 de enero de 2026, de un total de alrededor de mil encerradas por motivos políticos (conforme el relevamiento de la sociedad civil), Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de las cientos de personas que aún están detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
“El fin de cada detención arbitraria es un a víctimas que han sido liberadas. El hecho de que personas privadas de la libertad injustamente hayan podido reunirse con sus seres queridos es una buena noticia. Pero mientras siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, estas medidas seguirán siendo insuficientes”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y subrayó: “Es urgente que se disponga la libertad de todos ellos, incluido el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo”.
Entre quienes fueron excarcelados se encuentran la defensora de derechos humanos y presa de conciencia Rocío San Miguel, personas de nacionalidad española como José María Basoa y Andrés Martínez, así como el líder político Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri. Aún restan cautivas personas defensoras de derechos humanos como Kennedy Tejeda, Javier Tarazona, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas.
Amnistía Internacional, en un comunicado a los medios, rechaza que cualquier persona excarcelada, habiendo sido víctima de una detención arbitraria por motivos políticos, siga siendo sometida a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios por parte de las autoridades de Venezuela. Estos procesos suelen incluir medidas restrictivas de la libertad personal, como por ejemplo prohibición de salida del país o registro periódico ante tribunales, pero también perpetúan el temor y la revictimización. Es por ello que la organización reitera su llamado a que las excarcelaciones vayan acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima.