Un estudio revela una baja del burnout en Argentina

Los resultados muestran una disminución de los niveles de burnout respecto del semestre anterior y se ubican entre los más bajos desde 2018, aunque persisten brechas significativas según el nivel educativo.
Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, presentó su nueva medición de burnout correspondiente al último trimestre de 2025, que muestra una mejora en los niveles de bienestar laboral de la población argentina. El 19,9% de las personas encuestadas manifestó síntomas asociados al burnout, uno de los valores más bajos registrados en la serie histórica iniciada en 2018.
El estudio se realizó a partir del Maslach Burnout Inventory (MBI), el principal instrumento validado a nivel internacional para evaluar el agotamiento emocional, el distanciamiento mental del trabajo y la disminución del rendimiento laboral asociados al estrés crónico. Según esta investigación del Observatorio de Tendencias de Insight 21, el burnout cayó 4 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025, cuando el 23,9% de los trabajadores presentaba síntomas de estrés crónico. Esta disminución consolida una tendencia descendente iniciada a mediados de 2024 y se observa de manera transversal en la mayoría de los grupos analizados.
En comparación con mediciones anteriores, los resultados muestran una mejora sostenida en hombres y mujeres, así como en todos los rangos etarios. Los niveles más bajos de burnout se registran entre los jóvenes de 18 a 29 años, mientras que las caídas más pronunciadas se observan en las personas de entre 30 y 49 años.
Sin embargo, el informe advierte diferencias relevantes al analizar el nivel educativo. Mientras que el burnout disminuyó en personas con estudios secundarios y superiores, se registró un aumento en la población con nivel primario, donde el 41% presenta síntomas de desgaste laboral. La brecha entre quienes tienen menor escolaridad y aquellos con formación media o superior supera los 20 puntos porcentuales, evidenciando una mayor vulnerabilidad en los sectores con menor nivel de formación.