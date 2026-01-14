El mercado de la IA se consolida como la principal tecnología de punta

medios
La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo rápidamente en la tecnología más influyente de nuestra era. Un nuevo informe de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyecta que el mercado mundial de la IA pasará de 189 mil millones de dólares en 2023 a 4,8 billones en 2033, un incremento de 25 veces en apenas una década.
Hasta 2033, la IA podría cuadruplicar su parte del mercado global de tecnologías de frontera – del 7% al 29% – consolidándose como la fuerza dominante del sector. Pero este crecimiento acelerado podría acentuar las desigualdades globales. El desarrollo de la IA está altamente concentrado, y las economías grandes y avanzadas se benefician de una base de talento más amplia y con mayores competencias.
En 2022, solo 100 empresas – principalmente en Estados Unidos y China –representaban el 40% del gasto mundial en investigación y desarrollo (I+D). En conjunto, estos dos países detienen el 60% de todas las patentes en IA y generan un tercio de las publicaciones científicas sobre el tema.
IA y empleo: un impacto mundial
La IA ya está transformando múltiples industrias, desde la creación de contenidos y el diseño de productos hasta la programación automatizada y la atención al cliente. A escala mundial, podría afectar hasta al 40% de los empleos, con hasta un tercio de los puestos de trabajo en las economías avanzadas en riesgo de automatización. Sin embargo, el mercado laboral en estas mismas economías también está mejor posicionado para aprovechar el potencial de la Al: el 27 % de sus empleos podrían mejorar la productividad, complementando las capacidades humanas.
La IA no tiene fronteras, pero su gobernanza está fragmentada y dominada por un reducido grupo de países ricos. Solo los miembros del G7 participan en todas las principales iniciativas internacionales sobre gobernanza de la IA, mientras que 118 países – la mayoría en desarrollo – no están involucrados en ninguna. Esta exclusión resulta preocupante. Aunque la reglamentación nacional es importante, se necesita una cooperación internacional más inclusiva para asegurar que la IA sirva al interés público.
El panorama actual de la IA está dominado por gigantes tecnológicos multinacionales. Apple, Nvidia y Microsoft tienen cada una valoración de mercado cercana a los 3 billones de dólares, una cifra comparable al producto interior bruto de todo el continente africano. El Informe sobre Tecnología e Innovación 2025 hace un llamado a una gobernanza de la IA centrada en las personas, e insta a una cooperación multilateral que alinee su producción y uso con los objetivos de desarrollo y garantice una distribución amplia de sus beneficios. Una cooperación internacional más sólida puede asegurar que la IA impulse un progreso inclusivo, en lugar de ampliar desigualdades existentes.