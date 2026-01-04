ONU: El ataque militar estadounidense sienta un precedente peligroso

internacional
El Secretario General de la ONU advierte que la acción militar podría tener implicaciones preocupantes para la región.
El Secretario General de la Naciones Unidas, António Guterres, expresó gran alarma por el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela la madrugada del sábado, que sigue a una larga escalada de tensión. De acuerdo con los reportes, aproximadamente a las 2am hora de Caracas comenzó la embestida aérea con bombardeos a instalaciones militares y explosiones en la capital del país. La agresión habría durado dos horas. El gobierno venezolano activó el estado de excepción e informó de posibles muertes, aún no confirmadas.
En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país habían capturado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa para llevarlos a Estados Unidos, donde serían juzgados por cargos de “narcoterrorismo”. La agresión armada estadounidense se produce tras meses de tensión creciente, que ha incluido un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y una serie de ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes.
En conferencia de prensa, el presidente estadounidense anunció que van a gobernar el país hasta que puedan llevar a cabo una transición “segura, adecuada y prudente". Trump tambíen dijo que habría un "posible segundo ataque a mayor escala si fuera necesario", y adelantó que las empresas petroleras de su país tomarán el control para gestionar el petróleo venezolano.