Volkswagen Camiones y Buses: Argentina lidera el mercado regional

Durante 2025, Argentina volvió a consolidarse como un mercado clave dentro del plan global de Volkswagen Camiones y Buses, ubicándose como el principal destino en volumen de ventas fuera de Brasil.
A lo largo del año, la marca alcanzó la comercialización de 2.182 unidades en el país, lo que implica un incremento del 12% respecto de 2024. Estos resultados reflejan la buena performance y la sólida recepción del portfolio, que combina modelos de producción nacional con unidades provenientes del complejo industrial de Resende, en Brasil.
“La producción de camiones y buses en Córdoba, iniciada en 2024, tuvo un impacto directo en nuestros negocios en el mercado argentino, con cerca de 2.000 vehículos comercializados el año pasado. Un avance significativo frente a las casi 600 unidades alcanzadas en 2023”, afirmó Ricardo Alouche, vicepresidente de Ventas, Marketing y Posventa de VWCO.
Por su parte, Federico Ojanguren, Gerente General de la división Volkswagen Camiones y Buses en Argentina, destacó la fabricación local, asegurando que “la producción en nuestro país nos permitió acompañar el crecimiento del mercado”. Además, sostuvo que “cada vez son más los usuarios que piensan en un camión Volkswagen, con una línea súper completa que ofrece opciones para todas las necesidades”.
Volkswagen Camiones y Buses opera en Argentina desde hace más de 25 años y cuenta con la segunda mayor red de concesionarios fuera de Brasil: 13 concesionarias y 16 puntos de venta que cubren todo el territorio argentino. La línea de montaje en el país ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados y está dedicada a la producción de camiones y chasis de buses.
Además de Argentina, los principales mercados de exportación de Volkswagen Camiones y Buses en 2025 fueron México, con 1.868 unidades, seguido por Chile, con 1.251 vehículos, y Perú, con 503 unidades.