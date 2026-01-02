Se viene la 48ª edición del Dakar

deportes
Los Toyota Hilux de distintos equipos han acaparado la primera jornada de verificaciones técnicas y administrativas. Su jefe de filas natural sigue siendo Yazeed Al Rajhi, héroe de la edición de 2025 tras vencer en casa en su 11ª participación en el Dakar. Después de su momento de gloria, el campeón saudí se fracturó dos vértebras en un accidente en la Baja Jordan y no pudo volver a su nivel óptimo de conducción durante el resto de la temporada, pero no pierde la esperanza de revalidar su título: “Ahora mismo estamos listos para la batalla. Nuestro objetivo es volver a ganar. Seguimos teniendo velocidad”.
Entre sus numerosos adversarios, su rival principal del año pasado también maneja un Hilux. Como es lógico, Henk Lategan pretende mejorar su 2º puesto, pero conoce de sobra los avatares del Dakar como para abstenerse de proclamar su objetivo a los cuatro vientos: “La competición estará muy reñida. Es posible que se trate del pelotón más compacto, y también el más amplio, que se haya visto nunca en el Dakar. Son muchos los pilotos que pueden ganar”. Tras sus dos victorias en moto (2016 y 2019), el australiano Toby Price se vio obligado a abandonar durante su transición a las cuatro ruedas en 2025, lo que no le impide aspirar a grandes cosas junto a su flamante copiloto Armand Monleon: “Quiero ganar el Dakar en coches”, afirma el australiano. “Hará falta mucho trabajo, pero, en el fondo, algo me dice que todavía me queda mucho por dar”.