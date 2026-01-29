El próximo capítulo de la moda y el automovilismo

deportes
Como parte de esta colaboración, PUMA creará equipaciones de equipo y abarcará toda la cartera de McLaren Racing, incluyendo el equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, el equipo Arrow McLaren IndyCar, las dos participaciones de McLaren Racing en la F1 Academy, el equipo McLaren F1 Sim Racing y, a partir de 2027, el equipo McLaren United AS WEC Hypercar.
“En PUMA, estamos muy orgullosos de nuestra larga y exitosa trayectoria en el automovilismo y de haber trabajado con algunos de los mejores pilotos y equipos de la industria durante las últimas décadas. Es un gran honor escribir el siguiente capítulo dando la bienvenida a McLaren Racing, Campeón de Constructores y Pilotos de 2025, como nuestros nuevos socios”, declaró Arthur Hoeld, Director Ejecutivo de PUMA. “Esperamos competir juntos con éxito en muchas carreras, y colaborar con los apasionados fans del equipo en todo el mundo para crear colecciones inspiradoras que muestren lo mejor de ambas marcas”.
Más allá de la pista, experiencias inmersivas acercarán a los aficionados al espíritu, el estilo y la innovación que definen a McLaren Racing. A través de eventos especiales y lanzamientos únicos, la colaboración dará vida a la emoción de las carreras de formas nuevas e inesperadas, fusionando la innovación deportiva de PUMA con el legado del equipo McLaren Racing. La primera experiencia se estrenará en la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1 en Australia.
Zak Brown, Director Ejecutivo de McLaren Racing, comentó: “Nuestro deporte está en un momento increíble y ha sido fantástico ver la llegada de importantes marcas de moda y lifestyle que buscan conectar profundamente con nuestra creciente base global de aficionados. No se me ocurre un mejor socio que el gigante de la ropa deportiva PUMA para ayudarnos a potenciar nuestra oferta de indumentaria para aficionados. Sabemos que los fans quieren expresar su pasión por nuestro deporte tanto dentro como fuera de la pista, y el innovador enfoque de PUMA en cuanto a diseño y cultura ofrecerá colecciones y experiencias emocionantes en todo el mundo”.
La colección PUMA x McLaren Racing estará próximamente disponible en Argentina.