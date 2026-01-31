La democracia sale cara sin mujeres en los medios

internacional
A pesar de representar la mitad de la población mundial, las mujeres constituyen solo el 26% de las fuentes de noticias a nivel global. La agencia de igualdad advierte que, en consecuencia, las mujeres siguen siendo mayormente invisibles en las historias que moldean la opinión pública, los debates políticos y el discurso democrático.
"Cuando las mujeres faltan, la democracia está incompleta", dijo Kirsi Madi, secretaria general adjunta y subdirectora ejecutiva de ONU Mujeres, al responder al último análisis global sobre la representación de las mujeres en los medios.
La advertencia de ONU Mujeres es contundente y respaldada por tres décadas de datos. A pesar de representar la mitad de la población mundial, hoy las mujeres constituyen solo el 26% de los sujetos y fuentes de noticias a nivel global, cifra que apenas ha cambiado en los últimos 15 años. Según el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2025 (GMMP), el estudio más antiguo sobre las voces de las mujeres en las noticias, el progreso en la representación de género en los medios no solo se ha estancado, sino que está bajo amenaza.
En radio, televisión e impresión, las voces de las mujeres siguen siendo mayormente invisibles, y el periodismo que desafía los estereotipos ha descendido a solo el 2% de todas las historias.
Hablando con UN News, Kalliopi Mingeirou, jefa de la Sección de Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas en ONU Mujeres, dijo: “Las mujeres siguen siendo solo una de cada cuatro personas vistas, escuchadas o leídas en las noticias. Esto no es porque a las mujeres les falte experiencia o liderazgo”. “Es porque las prácticas de las redacciones, los hábitos de búsqueda de fuentes y los sesgos estructurales no han cambiado. Los medios continúan dependiendo del mismo conjunto reducido de voces, recurriendo demasiado a menudo a hombres como expertos y tomadores de decisiones”, continuó. Ella argumenta que estas implicaciones van mucho más allá de la representación, y que los medios no son solo un espejo de la realidad, sino que activamente la moldean.
Cuando las mujeres crean sus propios medios
En la India rural, lejos de las redacciones globales y salas editoriales, ha estado tomando forma un modelo radicalmente distinto de periodismo durante más de dos décadas. Fundada en 2002, Khabar Lahariya, literalmente “olas de noticias”, es una organización de medios compuesta únicamente por mujeres rurales, muchas de ellas de los grupos minoritarios indios Dalit, Adivasi y musulmanas, reportando desde algunas de las regiones más marginadas de India. Mucho antes de que las conversaciones globales sobre diversidad llegaran a las redacciones, estas mujeres estaban construyendo las suyas propias.
Hablando con Noticias ONU, la fundadora de esta organización, Kavita Devi, recuerda el escepticismo que enfrentaron: los habitantes dudaban de que las mujeres pudieran ser periodistas, y las barreras educativas hacían que reclutar reporteras fuera un desafío enorme. “Enfrentamos desafíos en todos los niveles. La gente decía que las mujeres no pueden ser periodistas. Pero fuimos a los pueblos, persistimos y demostramos que las mujeres no solo pueden reportar, sino contar historias que otros no pueden”, dice Kavita. En aquel entonces, las reporteras eran prácticamente inexistentes en las redacciones de los estados Uttar Pradesh y Bihar. Muchas de las mujeres que se unieron a Khabar Lahariya tenían poca educación formal. Una de esas periodistas, Shyamkali, pasó de ser analfabeta a convertirse en reportera senior.
Shyamkali compartió con Noticias ONU los desafíos de sus primeros reportajes. Dijo: “No sabía cómo redactar un currículum ni manejar una cámara, pero con capacitación y orientación pude aprender todo, desde entrevistar hasta periodismo móvil, y ahora informo sobre historias que los medios tradicionales ignoran”.