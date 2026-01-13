Cambiarán la forma de medir el crecimiento económico

economía
Los principales expertos en finanzas se reúnen esta semana en la sede de la ONU en Ginebra para impulsar un cambio en la forma de medir el crecimiento económico, en respuesta a la preocupación de que las mediciones del PIB aportan poca información sobre los avances en los objetivos clave de sostenibilidad que son vitales para nuestra supervivencia.
Con el respaldo de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD) y otros socios, la iniciativa Más allá del PIB reconoce la advertencia del Secretario General de que la formulación de políticas a nivel mundial depende en exceso de los datos del producto interior bruto mundial.
"Cada día somos testigos de las consecuencias de nuestro fracaso a la hora de equilibrar las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo", ha afirmado António Guterres. "Ir más allá del PIB es fundamental para construir un sistema económico que dé valor a lo que realmente importa —el bienestar humano— ahora y en el futuro, y para todos".
Su opinión se hace eco de la de muchos economistas de alto nivel, que han afirmado en numerosas ocasiones que el PIB otorga demasiado valor a las actividades que agotan los recursos del planeta, en lugar de a aquellas que sustentan la vida y contribuyen al bienestar de las personas.
"Esta tensión se ha vuelto cada vez más evidente en el contexto del cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, el aumento de los conflictos y la inseguridad alimentaria, y las desigualdades históricas", señala una declaración del Grupo de Expertos de Alto Nivel.
Medir la riqueza y el bienestar
Las conversaciones que mantendrán a finales de esta semana en el Palacio de las Naciones de Ginebra serán la segunda reunión presencial del grupo de expertos desde su fundación en mayo del año pasado, después de que los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaran el Pacto para el Futuro 2024, cuyos objetivos incluyen hacer que la gobernanza mundial sea más inclusiva y eficaz.
"Nuestro enfoque hará hincapié en que un mayor bienestar y sus factores determinantes —como la salud, el capital social y la calidad del medio ambiente— no solo son buenos para el bienestar social, sino que también contribuyen de manera integral a la prosperidad económica", afirmó el grupo de expertos en un informe provisional publicado en noviembre.
Al esbozar el reto al que debe hacer frente el grupo, sus miembros advirtieron de "una brecha cada vez mayor entre lo que los políticos y los ciudadanos creen que está sucediendo y las experiencias vitales de estos últimos, que no se corresponden con la historia que cuenta el PIB por sí solo".
Lista de indicadores
Más de una docena de economistas de renombre contribuirán a los debates de esta semana en la ciudad suiza, entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista indio Kaushik Basu y la experta en equidad Nora Lustig. Entre sus tareas figura la elaboración de una lista inicial de indicadores de desarrollo sostenible propios de cada país y de aplicación universal, con el fin de crear un cuadro de mando que dote a los gobiernos de la información que necesitan para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El grupo de expertos también proporcionará orientación sobre cómo maximizar la aceptación del panel de control y cómo priorizar la recopilación de datos para poner en práctica el panel de control y los indicadores de los ODS. Además del apoyo de la UNCTAD, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Ejecutiva del Secretario General seguirán colaborando con la iniciativa.