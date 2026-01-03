Martín Bossi el espectáculo de la Feliz

espectáculos
Al cumplirse, este año exactamente, dos décadas que Martín Bossi actuó por primera vez en la ciudad de Mar del Plata, el actor, cantante y showman regresó a la famosa ciudad balnearia para iniciar una nueva temporada con el suceso teatral de "La cena de los tontos", la premiada y exitosa comedia francesa de Francis Veber que protagoniza junto a Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol, Guillermo Arengo y el debut en Mar del Plata del actor Robertino “El Romi” Benemio con dirección de Marcos Carnevale.
La obra, que desde fines de marzo de este año y hasta fines del mes de noviembre se presentó con localidades totalmente agotadas en el Teatro El Nacional de la avenida Corrientes, y que fue vista por más de 150.000 espectadores, se representará a partir del viernes 26 de diciembre en el Teatro Neptuno propiedad del empresario teatral Carlos Rottemberg. El teatro ubicado en la calle Santa Fe, entre las peatonales Rivadavia y San Martín, desde hace una semana luce una gigantesca marquesina donde se destaca el nombre del consagrado artista argentino.
Martín Bossi en el día de ayer arribó a la ciudad de Mar del Plata en avión privado con un grupo de profesionales de la publicidad y la televisión española para filmar una campaña publicitaria para una firma tecnológica internacional que se realizará en locaciones de la costa marplatense y aprovechó la oportunidad para hacer una serie de divertidos videos promocionales de su debut teatral en Mar del Plata que se verán en las redes sociales del artista y de sus compañeros de elenco.
“La cena de los tontos” se representará de martes a domingo en la sala de Teatro Neptuno.