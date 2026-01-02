Vacunas reducen las muertes por COVID-19, que sigue causando casos graves

internacional
El virus SARS-CoV-2 sigue causando hospitalizaciones y decesos en la región europea pese a que las vacunas actualizadas son altamente efectivas para prevenir la enfermedad grave, dice la oficina regional de la agencia sanitaria de la ONU, reiterando la importancia de la revacunación para adultos mayores y grupos de alto riesgo.
Seis años después de que se reportaran los primeros casos de neumonía en Wuhan, China, el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria internacional, pero sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública, advirtió este miércoles la Organización Mundial de Salud (OMS). El virus SARS-CoV-2 continúa causando hospitalizaciones y muertes en la región europea, aunque las vacunas actualizadas siguen siendo altamente efectivas para prevenir la enfermedad grave, revelan estudios recientes de la oficina para Europa de la agencia sanitaria.
El 31 de diciembre de 2019 se publicaron los primeros reportes oficiales que marcaron el inicio de la pandemia. Más de tres años después, en mayo de 2023, la OMS declaró el fin de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, tras un saldo estimado de más de 6,9 millones de muertes en el mundo. Sin embargo, los datos recientes muestran que el COVID-19 no ha desaparecido. Desde el fin de la pandemia, la oficina para Europa de la OMS ha trabajado con ministerios de salud de países del este de la región -mediante la red EuroSAVE- para fortalecer la vigilancia de infecciones respiratorias graves.
Los estudios muestran la importancia de vacunarse
Un estudio de la dependencia analizó casi 4000 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas registradas entre mayo de 2023 y abril de 2024, es decir, durante el primer año posterior al fin oficial de la pandemia. Los resultados indican que cerca del 10% de los pacientes hospitalizados tenían COVID-19. Más de dos tercios eran mayores de 60 años y una proporción similar presentaba al menos una enfermedad crónica, grupos para los cuales la OMS recomienda la vacunación anual actualizada. Pese a ello, solo el 3% de los pacientes hospitalizados había recibido una vacuna contra el COVID-19 en los doce meses previos. Además, el impacto de la enfermedad siguió siendo severo: el 13% de los pacientes con COVID-19 requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos y el 11% murió.
Otro estudio de EuroSAVE comparó, durante el periodo 2022–2024, a pacientes hospitalizados por COVID-19 con los ingresados por influenza. Los resultados mostraron que los pacientes con COVID-19 presentaron con mayor frecuencia desenlaces graves, como necesidad de oxígeno, ingreso a cuidados intensivos y muerte, en comparación con los casos de gripe.
“Si bien el COVID-19 ya no causa la propagación masiva que vimos durante la pandemia, sigue provocando un número considerable de hospitalizaciones y muertes”, señaló Mark Katz, epidemiólogo de la OMS/Europa. “El impacto del virus parece ser tan grave como el de la influenza, e incluso en algunos casos mayor”.