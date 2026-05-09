"Cena con amigos": del Pulitzer al Teatro Border

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Hoy sábado 9 de mayo se estrena en el Teatro Border la obra “Cena con Amigos”, la aclamada pieza de Donald Margulies ganadora del Premio Pulitzer en el año 2000. Con la dirección compartida de Maru Lamarca y Mela Lenoir, esta comedia de humor ácido ofrece una mirada profundamente humana sobre el amor y el desgaste de las relaciones. El elenco está conformado por Sofía Roviralta, Juan Denari, Bruno Pedicone y Carolina Babich, quienes dan vida a una historia íntima sobre lo que elegimos sostener y lo que ya no funciona en nuestras vidas.
Escrita originalmente en 1998, la obra ha recorrido escenarios emblemáticos en Nueva York, Londres y París, demostrando la universalidad de sus temas: la traición, la infidelidad y la compleja evolución humana que a veces obliga a romper vínculos que parecían eternos. La trama invita al espectador a cuestionar cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra autenticidad frente a la comodidad de lo conocido, planteando si estamos realmente preparados para procesar el fin de una amistad de toda la vida.
La producción general está a cargo de Club Media y cuenta con música original de Mica Hourbeigt y escenografía de Vane Abramovich. Las funciones se realizarán durante el mes de mayo los sábados a las 22:30, mientras que en junio y julio pasarán a los viernes a las 20:00. Las localidades tienen un valor de $ 30.000 y pueden adquirirse a través de la web oficial del Teatro Border, ubicado en Godoy Cruz 1838, Palermo. CABA.
Ficha
Actúan: Sofía Roviralta Juan Denari Bruno Pedicone Carolina Babich
Dramaturgia: Donald Margulies
Dirección: Mela Lenoir y Maru Lamarca
Asistente de dirección: Cami Levin
Producción ejecutiva: Guido Inaui Vega
Vestuario: Mela Lenoir
Escenografía: Vane Abramovich
Diseño gráfico: Sabrina Lenoir
Música original: Mica Hourbeigt
Redes: Toco madera
Prensa: Duche & Zárate
Producción general: Club Media
Funciones: Mayo: Sábados a las 22.30 Junio y Julio: Viernes a las 20
Localidades: $ 30.000.-
Teatro: Border - Godoy Cruz 1838 - 11 5236-6183 – CABA