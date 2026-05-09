¿Hacia dónde va la próxima transformación del software argentino?

medios
Referentes tecnológicos de todo el país se reúnen en Mar del Plata para trazar la hoja de ruta de una industria clave para el desarrollo nacional.
La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) realiza el 19° Encuentro Empresarial de la Industria del Software del 7 al 9 de mayo en Mar del Plata. El evento, organizado junto a ATICMA en su 20° aniversario, reúne a más de 300 líderes del sector bajo el lema “Competitividad con Inteligencia”. Se trata de una cita estratégica para analizar el presente y proyectar los nuevos modelos productivos del ecosistema digital argentino.
Durante las jornadas, el foco está puesto en generar conversaciones de valor y fomentar la escucha entre pares. Respecto a la relevancia del sector, Pablo Fiuza, Presidente de CESSI, expresó: “La industria del software es uno de los motores clave para el desarrollo del país. Hoy más que nunca, la inteligencia —en todas sus formas— es un factor determinante para la competitividad”. Asimismo, destacó la necesidad de compartir aprendizajes para “definir, entre todos, cómo liderar los cambios que están redefiniendo los mercados”.
Por su parte, Gustavo Bispo, Presidente de ATICMA, resaltó el marco celebratorio de la institución: “Esta edición tiene un valor especial porque se da en el marco de los 20 años de ATICMA, institución clave en el desarrollo del ecosistema tecnológico de Mar del Plata”. El encuentro se consolida como un ámbito de networking de alto nivel, integrando a ejecutivos, autoridades y referentes académicos con el objetivo de celebrar el crecimiento y la consolidación de la industria en todo el territorio nacional.