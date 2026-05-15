Quiénes son los líderes del Social Media Day Buenos Aires 2026

cartelera
El próximo 3 de junio, la Usina del Arte recibirá a los referentes de la comunicación y el marketing en un encuentro presencial y virtual que pondrá el foco en la Inteligencia Artificial y las tendencias para el Mundial.
La nueva edición del Social Media Day Buenos Aires se celebrará de manera presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires) de 13:30 a 19:30. A su vez, estará disponible de forma virtual para Argentina y todos los países de habla hispana. Este encuentro ha evolucionado más allá de su formato tradicional para convertirse en un ecosistema integral que conecta a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, tecnología y comunicación.
La edición 2026 está diseñada para que los asistentes integren herramientas prácticas, generen networking y desarrollen una nueva forma de pensar las estrategias digitales. Durante el evento, diferentes speakers expertos abordarán temas como: tendencias digitales, Creatividad, Inteligencia Artificial aplicada a MKT , redes sociales, audiencias, evolución digital y campañas para el Mundial
En el evento disertarán grandes referentes del ecosistema digital:
Gustavo Mames de Interactivity – “Marketing, Comunicación y Negocios Digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio?”
Ezequiel Arlanian de accenture, Alan Levy de Interact Argentina y Fernando Arango de Arcos Dorados moderando el “PANEL de Comunicación e Innovación en Tiempos de IA: Estrategias y Nuevos Skills.”
Andrés Fiorotto de RUS Seguros – “Comercializar Servicios en la Era de la IA”
Ximena Diaz Alarcón y Silvina Seiguer de Youniversal – “Los Pecados Capitales del Branding”
Cataldo de Personal y Sebastián Wilhelm de Trans – “Estrategias de Comunicación y Creatividad. La Vuelta de la Llama que Llama en Formato Serie”
Victoria Fernández Acuña de Arcos Dorados y Andrés González Casco de Olé – “PANEL Marketing y Redes/ Cómo nos Preparamos para el Mundial”
Juan Ramiro Fernández de The Chemical Pitch Company – “Siempre Nunca como Ahora”
Carolina Dubiansky de Giverv Solutions – “De agencia tradicional a agencia con IA: lo que aprendimos en el camino”
Melisa Lipnizky de Ranked Music, Tomás Frontanilla de Billboard AR – PANEL de Estrategia Digital en el Mundo de la Música y el Entretenimiento by Billboard
Otras ediciones que se realizarán a lo largo del país tendrán lugar en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente, otras ciudades a confirmar fechas.
Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras aliadas y un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios,
El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.