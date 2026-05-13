Cuáles son los bares que celebran el Día Mundial del Cóctel

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Para festejar el Día Mundial del Cóctel, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) trae dos experiencias en Buenos Aires : el miércoles 13 de mayo, los bares de coctelería de la ciudad celebrarán con cócteles a precios especiales.
El viernes 15, CABARCO convoca a la comunidad coctelera, a medios y al público general a vivir una experiencia única en el Parque de Innovación: Cocktail Museum con un recap de la historia de la coctelería mundial y local + Cocktail Fest en el Parque de la Innovación , con DJ en vivo y barras invitadas. Las barras invitadas que participarán en simultáneo son: Verne Club, Al Fondo, Víctor, Mixtape, Tres Monos, 878, Malasangre y Olympo.
El miércoles 13 de mayo es el Día Mundial del Cóctel, una fecha reconocida a nivel global que en Argentina tiene cada año mayor visibilidad. En esta edición, bares de coctelería de distintas ciudades del país participarán con cócteles a precios especiales invitando al público a vivir la experiencia de la barra artesanal en su mejor versión.
"La coctelería argentina tiene identidad propia. Cada 13 de mayo es una oportunidad para que más personas descubran lo que nuestros bartenders crean con creatividad, técnica y pasión", señala Eduardo Demaestri, presidente de CABARCO.
El viernes 15 de mayo, a partir de las 19:00, el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la celebración con dos propuestas simultáneas: Cocktail Museum: un recorrido inmersivo por la historia y el arte de la coctelería argentina e internacional, con piezas, relatos y experiencias que ponen en valor el oficio del bartender a lo largo del tiempo. La experiencia estará guiada por el experto en coctelería Diego Mato. El recorrido es un viaje cronológico por los hitos que convirtieron a la Argentina en una potencia del sector. Destaca fechas fundacionales como 1864 , con el lanzamiento de la Hesperidina (primera patente nacional); 1890, cuando Pedro Girard creó los históricos cócteles Pellegrini y Mitre; y 1909, con la apertura del Plaza Hotel, que introdujo estándares de lujo internacionales. 8 barras en simultáneo: bares destacados de la ciudad estarán presentes con sus cócteles más icónicos: Verne Club, Al Fondo, Víctor, Mixtape, Tres Monos, 878, Malasangre y Olympo. Cocktail Fest: una fiesta que reúne a la comunidad coctelera con DJ DRAMER en vivo hasta la medianoche
¿Dónde?
Parque de Innovación: Av. Guillermo Udaondo 1003-1133, Buenos Aires