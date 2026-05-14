Inscripciones abiertas para la Fecha #6 de eTC

deportes
El motor no descansa y la precisión en pista está a punto de ponerse a prueba.
El eTC 2026 desembarca en el mítico Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, un escenario donde la mística del automovilismo cordobés se fusiona con la máxima exigencia virtual.
Los organizadores señalan que en la comunidad el asfalto es para todos: desde el simracer que recién arranca hasta el experto que busca batir todos los récords de velocidad y clavar la pole.
🏁 Circuito: Autódromo de Alta Gracia.
📅 Cierre de inscripción: Tenés tiempo hasta el 25 de mayo.
⏰ Apúrate: ¡Los cupos son limitados!
La pista del Cabalén está lista y los boxes ya están abiertos. Por último lanzaron un desafío: ¿Vas a ver la carrera desde el chat de transmisión o vas a ser el protagonista que pelee el podio en Córdoba?