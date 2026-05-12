Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la Ley

política
La movilización federal de este 12 de marzo en todas las plazas del país no es un hecho aislado, sino la continuación de una histórica puja por el financiamiento que comenzó en 1983. Tras la dictadura, el primer gran desafío fue la normalización de las casas de estudio y la eliminación de los cupos de ingreso. Desde entonces, el presupuesto universitario y la inversión en ciencia han sido el centro de las tensiones entre las políticas de ajuste y la defensa de la educación pública.
A lo largo de estas cuatro décadas, se destacan hitos como la Ley de Educación Superior de los años 90, la Ley de Financiamiento Educativo de 2005, que estableció la meta (pocas veces cumplida) del 6% del PBI para educación. En el ámbito científico, organismos como el CONICET y la CNEA han visto sus presupuestos oscilar drásticamente: desde los picos de inversión entre 2011 y 2015, hasta caídas reales que en 2026 alcanzan casi un 48% de pérdida acumulada desde 2023.
La situación actual, marcada por la Cuarta Marcha Federal, denuncia un estancamiento de más de seis meses en la aplicación de la normativa de financiamiento vigente. Como señalan los referentes del sector, no se trata solo de salarios, sino de la supervivencia de un modelo que permite a la Argentina tener graduados de calidad y hospitales universitarios de vanguardia. La lucha, que en 1983 se centraba en abrir las puertas de las aulas, hoy se enfoca en evitar que se cierren por falta de recursos básicos.
Algunas de las voces de la Marcha:
Myriam Bregman: "Salimos a las calles en defensa de la Universidad pública ✊"
Leandro Santoro: "Defender a la universidad pública es defender a la Argentina".
Pablo Juliano: "1.5 millones de personas marcharon en todo el país para que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. No hay estado de derecho si el gobierno no cumple la ley".
Horacio Larreta: "En defensa de la Universidad pública siempre (no importa cuándo leas esto)".
Maximiliano Pullaro: "Hoy miles de estudiantes y docentes se movilizan nuevamente reclamando algo fundamental para el país que soñamos: que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios y garantizar el presupuesto para su funcionamiento. Como siempre sostuvimos, una universidad pública fuerte no es un gasto: es la base para que todos nuestros hijos puedan soñar, crecer, progresar y aportar al desarrollo y la integración al mundo de la República Argentina".
Juan Grabois: "Siempre que la gente sale a la calle pasan cosas... Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario y déjense de joder con la educación pública".
Miguel Ángel Pichetto: "El Gobierno debe cumplir la ley que el Congreso votó y ratificó, y garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las universidades públicas".
Nicolas del Caño: "Cientos de miles salieron a las calles de todo el país para que Milei y Adorni cumplan la Ley de financiamiento universitario. Hay que parar todo y terminar con la motosierra de este gobierno que destruye la educación pública y a las y los trabajadores".
Sergio Massa: "Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él. La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones. Hoy y siempre, defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia. El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia".
Axel Kicillof: "La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo. En toda la provincia de Buenos Aires se respira universidad pública: las familias bonaerenses conocen el orgullo de que un hijo o hija pueda estudiar y llegar a ser médico, arquitecta, abogado o investigador, aunque sus padres no hayan tenido esa oportunidad. Mientras Milei profundiza el ajuste recortando el presupuesto, asfixia a los docentes destruyendo sus salarios y desfinancia la investigación y las becas; miles de argentinos nos convocamos en una nueva Marcha Federal Universitaria. Porque defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender la industria, el trabajo, la ciencia y el futuro de la Argentina".
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