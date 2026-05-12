Quién será el País invitado en la Feria Internacional del Libro 2027

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Durante el evento que se llevó a cabo en la Sala de Ventas de La Rural, el País invitado de honor de este año, Perú, realizó el traspaso de estafeta a España, quien ocupará su lugar en la edición de la Feria 2027. Estuvieron presentes autoridades de la Fundación El Libro, de ambas naciones, periodistas y referentes de la literatura internacional.
Con el acento en fortalecer intercambios entre países de habla hispana, la ceremonia de traspaso del País Invitado de Honor de la Feria internacional del Libro de Buenos Aires se realizó ante la presencia de figuras relevantes de la cultura, tanto del país saliente, Perú, como del próximo, España, y autoridades de las distintas cámaras que componen la Fundación el Libro. Además, asistieron al acto los escritores Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Vicente Batista y Franco Vaccarini.
El año que viene, en la edición 51 de la Feria Internacional del Libro, España traerá sus autores, sus editoriales, su diversidad cultural -con el castellano, el catalán, el euskera, el gallego- y la energía de un sector que lleva más de una década creciendo sin parar.