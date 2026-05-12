Llega Nuevos Sabores a Caballito

cartelera
La feria que reúne lo mejor del diseño y la gastronomía en un solo lugar estará este sábado y domingo de mayo en Parque Rivadavia, Av. Rivadavia 4985, en Caballito, de 12:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita y se suspende por lluvia.
La Feria ofrecerá sabores auténticos, fusiones innovadoras y un menú especial con lo mejor de la gastronomía de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia, donde se podrán degustar crepes dulces y salados, papas y sándwiches ahumados, comida venezolana, colombiana y haitiana, hamburguesas, panchos, meriendas y pastelería artesanal, frutillas con crema, alfajores y chocolates, jugos naturales, mermeladas, salames y quesos. También habrá indumentaria para mujeres y niños, bijou en acero y resina, marroquinería, correas para perros y accesorios, cosmética natural, jabones y velas aromáticas, muñecos y títeres de peluche, agenda, papelería y productos de librería, decoración en cerámica y sublimados y productos ecológicos.