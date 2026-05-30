Organizaran un encuentro sobre ciberseguridad

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Universidad Siglo 21 llevará a cabo la Córdoba Cybersecurity Conference 2026 el 2 de junio en su campus de la ciudad de Córdoba, donde se reunirán académicos, especialistas y referentes del sector público y privado para compartir tendencias, experiencias y desafíos de la seguridad digital. Esta nueva edición es un espacio clave para entender el nuevo panorama digital y conectar con quienes lideran las soluciones del sector.
Según el Cybersecurity Ventures, en 2025 el cibercrimen generó pérdidas superiores a USD 10,5 billones anuales y podría superar los USD 13 billones en 2027, la gestión estratégica de la seguridad digital se vuelve prioritaria. Ante este escenario, el evento pondrá foco en el impacto directo de la inteligencia artificial en la seguridad digital y cómo la velocidad, escala y sofisticación de los ataques obliga a repensar estrategias de defensa en todos los niveles.
Marcela Tello, Vicerrectora de Innovación, Investigación y Posgrado de Universidad Siglo 21, destacó que “esta edición refuerza nuestra convicción de que la seguridad digital solo es posible a través de una vinculación real y profunda entre la academia, el sector productivo y el sector público. Abrimos este espacio para que todos los actores se integren en un ecosistema colaborativo, permitiendo que el conocimiento se transforme en soluciones conjuntas y concretas frente a la complejidad del escenario actual”.
La conferencia se desarrollará en torno a tres ejes fundamentales. El primero, Ciberseguridad y resiliencia en la era de la IA, profundizará en la adopción de inteligencia artificial, gobernanza digital y protección de infraestructuras. El segundo eje, Cibercriminología aplicada y prevención, abordará tipologías delictivas, perfilación criminal, cibervictimología e investigación forense. Finalmente, el eje de IA, neurociencia y habilidades analizará la toma de decisiones en crisis, neuroseguridad, liderazgo en entornos críticos y el impacto de los sesgos cognitivos, incluyendo la perspectiva de género y diversidad en entornos tecnológicos.
“Resulta crucial analizar cómo los sesgos, tanto explícitos como implícitos, impactan directamente en la gestión de incidentes y en la toma de decisiones bajo presión. La conformación de equipos diversos no es sólo un imperativo ético, sino una necesidad estratégica para mejorar la detección y respuesta ante amenazas, incorporando la diversidad como un factor clave para la resiliencia digital de las organizaciones”, explica Luciano Monchiero, Director de la Especialización en Cibercrimen de Universidad Siglo 21.
La Córdoba Cybersecurity Conference 2026 busca integrar la ciberseguridad en la agenda pública y empresarial, promoviendo medidas para mitigar riesgos en un escenario donde el fraude potenciado por IA representa un desafío constante. A través de esta iniciativa, la institución vincula el conocimiento académico con las necesidades del sector productivo, impulsando la preparación colectiva frente a la evolución del cibercrimen.
Para participar del evento, las inscripciones se realizan en el siguiente enlace: https://contenidos.21.edu.ar/microsites/cordoba-security-conference-2026/.