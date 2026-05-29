Victoria Lauria presenta "Órbitas de existencia" en Galería Mar Dulce

cartelera
La obra de Victoria busca detener el tiempo y eternizarlo. Hacer vivir por siempre un recorte de realidad, un desgarro de nostalgia de un detalle del día a día, que si no de otro modo, se pasaría sin más. Una mirada que hace infinito el instante y toma prestadas a esas personas del escenario de la vida cotidiana transformándolas en personajes de colección. Son depositados en un eterno blanco, en dónde su única presencia cobra absoluto valor. Pequeños personajes observados detenidamente, detalladamente, buscando adentrarnos en su intimidad: Qué pensarán? Qué estaban haciendo hace unos instantes? Hacia dónde van? De qué están hablando? Qué sienten?
En esa miniatura en la que se transforman, cobran otra dimensión los colores, las formas, las poses, las costumbres, las historias que hay detrás. Sólo hay observación y un espacio de silencio que podría llenarse de infinidad de preguntas e infinidad de respuestas.
El tiempo corre, se descascara, se desgarra y agarramos sus trozos reconstruyéndolo, a través de sutilezas, a través de la magia oculta en la belleza de la cotidianeidad."
Victoria Lauria nació en Buenos Aires en 1988. Estudió Dirección de Arte y Vestuario en la Universidad del Cine y trabajó en cine y publicidad. Luego continuó sus estudios en Diseño Industrial en la UNLa. Realizó clínica de obra con Marta Calí, asistió al taller de pintura de Fernanda Kusel y formó parte del Lab de Procesos de Leila Tschopp en 2022 y 2025. En 2021 quedó seleccionada en el Premio Argentino de las Artes Visuales OSDE (4ta Edición), ganó el 3er Premio Adquisición del XVI Salón Nacional de Artes Visuales de Junín, y en 2022 recibió una Mención del Jurado en el Premio XLIX del Salón Nacional de Artes Visuales de Tandil.
La visión proyectual, atravesada por la fotografía y la mirada cinematográfica, le permiten ver el mundo desde diversos ángulos y escalas. La acuarela la acompaña desde hace muchos años, así como las miniaturas y el mundo en tamaño pequeño. Colecciona figuras y personajes a partir de fotografías que toma en sus caminatas diarias.
La Galería Mar Dulce se especializa en obras de pequeño y mediano formato de pintura, dibujo, grabado, libros de artista y objetos, realizadas por artistas rioplatenses clásicos y contemporáneos. Junto a la exposición principal presentamos +COLECTIVA95, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.
Entrada libre y gratuita, martes a sábados 16:00-19:00 en Uriarte 1490, Palermo Soho, CABA