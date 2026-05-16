La marca china de Stellantis alcanzó un récord de ventas

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La marca china de Stellantis que desembarcará en Argentina en los próximos meses, alcanzó un récord de entregas durante el mes de abril gracias a un rápido aumento de su capacidad de producción y nuevos lanzamientos de modelos.
La fuerte presencia de la marca Leapmotor en el Salón del Automóvil de Pekín coincidió con un rendimiento récord en las entregas durante el mes de abril, impulsado por el exitoso lanzamiento de nuevos modelos y el rápido aumento de la capacidad de producción. Leapmotor entregó 71.387 vehículos en ese periodo, incluyendo ventas en China y de exportación, lo que representa un aumento interanual del 73,95 % y un crecimiento del 42,69 % en comparación con marzo de 2026.
Este extraordinario resultado la situó en primera posición entre las empresas emergentes de vehículos de nuevas energías (NEV) tanto en abril como en la clasificación acumulada del año. De enero a abril, las entregas totales alcanzaron los 181.542 vehículos, un 41,18 % más que el año anterior, lo que refuerza aún más la posición de liderazgo de la marca entre clase de fabricantes.
Los resultados mensuales récord se debieron principalmente a la fuerte demanda del mercado de los productos recién lanzados. Leapmotor presentó su SUV insignia, el D19, que superó las 15.000 reservas en los primeros 15 días. Paralelamente, el B05 Ultra se lanzó oficialmente el 24 de abril, coincidiendo con la inauguración del Salón del Automóvil de Pekín, mientras que el SUV compacto B03X ya había debutado en marzo, lo que reforzó aún más la gama de Leapmotor.
Tras entregar cerca de 600.000 vehículos en 2025, los buenos resultados de Leapmotor en abril refuerzan la confianza de la empresa en alcanzar su ambicioso objetivo de entregar un millón de unidades este año, lo que subraya su posición como uno de los actores de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos electrificados.
Impulsada por una rápida expansión de su gama de productos y una innovación tecnológica sostenida, la marca sigue avanzando hacia su objetivo de convertirse en un fabricante líder y ampliamente accesible de vehículos electrificados e inteligentes.