El Papa nombró nuncio apostólico al estadounidense Wallace Banach

política
Hoy se anunció que el papa León XIV nombró nuncio apostólico en la Argentina a monseñor Michael Wallace Banach, estadounidense de 63 años, arzobispo titular de Memfi, hasta ahora nuncio apostólico en Hungría, quien además de su lengua materna, habla francés, italiano, polaco y español.
El nuevo representante pontificio, cubrirá la sede vacante de cuatro meses producida por el nombramiento de monseñor Miroslaw Adamczyk como nuncio apostólico en Albania el 14 de enero de 2026. Monseñor Banach será el décimo quinto nuncio apostólico ante el gobierno argentino. La información fue publicada hoy en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. En la Argentina, la comunicación fue realizada por el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, monseñor Daniele Liessi, a través de la agencia AICA
El texto:
La Nunciatura Apostólica en la República Argentina comunica que Su Santidad, el papa León XIV, ha nombrado nuncio apostólico en la Argentina a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Michael Wallace Banach, arzobispo titular de Memfi, hasta ahora nuncio apostólico en Hungría.
S.E.R. Mons. Michael Wallace Banach, nació en Worcester, Estados Unidos de América, el 19 de noviembre de 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988. Es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en el año 1994 y ha prestado sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas en Bolivia y Nigeria, y en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado.
El 22 de enero de 2007 fue nombrado Representante Permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A.), ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (O.S.C.E.), y ante la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE/CTBTO), así como Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (O.N.U.D.I.) y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.
Fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico, el 22 de febrero de 2013. Ha prestado servicio como nuncio apostólico en los siguientes países: Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón desde el 2013 hasta el 2016; Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania desde el 2016 hasta el 2022 (en el mismo período, Delegado Pontificio en Mauritania); Hungría desde el 2022 hasta la fecha. Habla francés, italiano, polaco y español.