Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles protagonizan un drama sobre el pasado y las segundas oportunidades

espectáculos
"Memoria de un crepúsculo", una obra del autor Stephen Belber que profundiza en las huellas del pasado. La cita es en el Complejo Teatral Ítaca (Humahuaca 4027), con funciones programadas para los días jueves a las 20:00.
Protagonizada por Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles, la trama sigue el reencuentro de Magui y Juan después de 25 años. Ella, con una carrera exitosa en los medios de comunicación, y él, dedicado a una empresa de jardinería, intentan recuperar el vínculo de una antigua aventura. Sin embargo, la posibilidad de un futuro juntos se ve amenazada cuando irrumpe una confesión sobre un hecho oscuro del pasado que ambos compartieron.
La dirección está a cargo de Merceditas Elordi, quien coordina un equipo creativo integrado por Edgardo Aguilar en escenografía e iluminación y Braian Arévalo en música original. Las localidades ya están disponibles con un valor general de $ 22.000, mientras que estudiantes y jubilados cuentan con un precio diferencial de $ 18.000. Una propuesta que se suma a la cartelera porteña para explorar los límites de la memoria y la identidad.
Ficha
Autor: Stephen Belber
Traducción: Cecilia Chiarandini
Adaptación: Giles / Elordi
Título original: Dusk Rings a Bell
Intérpretes: Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles.
Escenografía e iluminación: Edgardo Aguilar
Fotografía: Laura Elizabeth Ibarborde y Cristian Holzmann
Diseño Gráfico: Leandro Martín Correa
Música original: Braian Arévalo
Redes sociales: Nico Matías Urra
Prensa: Duche&Zárate
Vestuario: Crepúsculo.