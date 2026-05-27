Universidades nacionales reclaman paritarias urgentes, diálogo y fondos

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A través de un comunicado conjunto emitido de cara a la semana de paro del 26 al 30 de mayo, el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales reiteraron que la respuesta a los problemas del sector está en la ley aprobada por el Congreso y exigieron una convocatoria paritaria urgente junto con la apertura de un diálogo institucional.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales manifestaron que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación, por lo que exigieron su pleno cumplimiento. El posicionamiento se da en el marco de la semana de paro convocada del 26 al 30 de mayo.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque de manera urgente a la paritaria, señalándola como la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector. Asimismo, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la normativa. Entre los puntos prioritarios, destacaron la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica.
Por otra parte, resaltaron la situación crítica en la que se encuentran los hospitales universitarios. Ante este panorama, exigieron la urgente distribución de los fondos que ya fueron previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso de la Nación, advirtiendo que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna de dichas partidas.
Hacia el final del documento emitido el 21 de mayo de 2026, las entidades agradecieron la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a la universidad pública y al sistema científico para defenderlos. En este sentido, expresaron su expectativa de que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y aplique con celeridad la Ley de Financiamiento Universitario.