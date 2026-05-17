Casa Corazón y su trabajo junto a las comunidades

sociedad
Nohumnayaj W’et: el campamento que se convirtió en base permanente para nunca dejar de estar
Tras seis años de presencia ininterrumpida, más de 300 millones de litros de agua potabilizada y cientos de personas voluntarias comprometidas, Cruz Roja Argentina transforma su base en Misión Santa María en un centro permanente para garantizar el acceso a derechos, salud y oficios para las comunidades indígenas de Santa Victoria Este
Con la inauguración de Casa Corazón, o Nohumnayaj W’et (que en lengua wichí significa “lugar desde donde se trabaja del corazón hacia las personas”), la organización convierte su Campamento Humanitario instalado en el monte chaqueño en 2020 en plena pandemia, en una base operativa permanente. Un punto de apoyo desde el cual voluntarios y voluntarias pueden planificar, descansar y multiplicar su impacto en el territorio.
“Sabemos que nuestro mayor valor es la cercanía. Casa Corazón es la prueba de que nuestras acciones buscan generar un impacto real y duradero. Este espacio se construyó con cada donación, cada hora de voluntariado y cada alianza que se comprometió con nuestra misión”, destaca Diego Tipping, presidente de la organización.
Con una base fija, la organización podrá sumar un polo de oficios para el fortalecimiento de capacidades locales, expandir sus líneas de trabajo en salud integral y agua segura, y profundizar el acompañamiento a las comunidades wichí, toba, chorote, chulupí y tapiete. Además expandirá los puntos de encuentro, contención y apoyo para jóvenes y adultos de la zona, una iniciativa que nació enfocada en la prevención del consumo problemático de sustancias y creció hasta convertirse en un espacio de referencia comunitaria.
Detrás de cada acción hay una cadena humana que no se detiene: voluntarias y voluntarios de todo el país que organizan su vida, piden días en el trabajo y viajan cientos de kilómetros hasta el norte salteño para estar junto a las comunidades. Cuando un grupo regresa, otro ya está en camino. Es esa rotación constante, silenciosa y sostenida, la que garantiza que la presencia de Cruz Roja Argentina en Santa Victoria Este nunca se interrumpa. Casa Corazón es, entre otras cosas, el lugar donde ese esfuerzo colectivo encuentra un hogar.
Seis años que dejaron huella
El camino hacia Casa Corazón está escrito en hechos concretos
2018 - Respuesta a la emergencia en Santa Victoria Este, tras la crecida del Río Pilcomayo que afectó a más de 17.000 personas.
2020 - Instalación del primer Campamento Humanitario de Cruz Roja Argentina, en plena emergencia por COVID-19.
2021 - Distribución de 60.000 litros de agua diarios, instalación de 50 letrinas ecológicas y talleres comunitarios de salud preventiva.
2022 - Lanzamiento del programa de Salud Menstrual y de "Juventud en Movimiento", con el deporte como herramienta de transformación.
2024 - Hito histórico: 300 millones de litros de agua potabilizada.
2025 - A 5 años del inicio, el Observatorio Humanitario desarrolló una nueva investigación para medir el impacto real de nuestras acciones. Informe completo. Además, tras el desborde del río Pilcomayo, Cruz Roja Argentina desplegó una respuesta integral en terreno con asistencia sanitaria, distribución de agua segura, apoyo psicosocial, logística y articulación interinstitucional para mitigar el impacto y prevenir enfermedades.
2026 - El campamento se convierte en Casa Corazón: un espacio permanente con y para la comunidad.
Sumate vos también: Casa Corazón late gracias a quienes eligen ser parte. Si querés apoyar este y otros proyectos humanitarios de Cruz Roja Argentina, podés hacerlo en www.cruzroja.org.ar/dona o contactando con el área de alianzas estratégicas a cooperacion@cruzroja.org.ar