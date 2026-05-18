Leonardo Pastore y Hernán Malagoli presentan "Cancionero Popular Argentino"

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Mañana, martes 19 de mayo a las 20:00, se presentará en Buenos Aires el espectáculo "Cancionero Popular Argentino". La cita imperdible tendrá lugar en la mítica sala donde ensayaba Charly García, ubicada en La Fábrica (Fitz Roy 1245, Palermo, CABA), marcando el debut a nivel local de un concierto que ya cosechó aplausos en sus giras por Japón, Latinoamérica y Europa.
La propuesta musical, llevada adelante por la voz de Leonardo Pastore y el piano de Hernán Malagoli, propone un recorrido por la esencia de nuestro país. El repertorio selecto abarca desde la iconografía tanguera de Carlos Gardel hasta la genialidad de Charly García, pasando por figuras fundamentales de nuestra cultura como Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, León Gieco, Víctor Heredia, María Elena Walsh, Fito Páez, Gustavo Cerati y Mercedes Sosa.
Ambos artistas cuentan con una destacada trayectoria internacional, habiendo representado la cultura argentina en diversos escenarios del mundo. Este concierto llega a la mítica sala porteña avalado por el éxito de sus presentaciones previas en ciudades como Tokio, Yamaguchi y Kioto (Japón), Medellín (Colombia) y Barcelona (España). Las entradas para asistir a este evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma sumoticket.com.