Convocatoria abierta en CABA: ¿Cómo postularse para los cargos de control y la Defensoría?

política
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el período para que los ciudadanos se postulen a cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo y en el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
La junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control se reunió con su presidente, Matias Lammens; la vicepresidenta primera, Pilar Ramirez; y la vicepresidenta segunda, Gimena Villafruela acompañados por Nicolas Pakgojz; Diego Vartabedian; Federico Mochi; Juan Pablo Modarelli; Claudia Neira; y Aldana Crucitta para abordar los procedimientos vinculados a la designación del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como también de los vocales del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, se dispuso la apertura del registro de postulantes y el cronograma correspondiente para avanzar con el proceso de selección. En cuanto al Ente Regulador, se dió inicio al procedimiento para que los bloques legislativos presenten candidatos. El registro de postulantes para la Defensoría del Pueblo estará habilitado del 2 al 16 de junio del corriente año. La difusión de esta convocatoria estará a cargo de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura. Posteriormente se habilitará el registro de impugnaciones, que funcionará los días 3, 6, 7, 8, y 13 de julio de 2026. Además, se convocó una Audiencia Pública para el 10 de agosto de 2026 a las 10:00 en la Legislatura de la Ciudad (Perú 160), una vez cumplidas dichas instancias.