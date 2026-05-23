Doblete de Mercedes en la clasificación al Sprint de Canadá. Colapinto largará P13

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Mercedes se aseguró los dos primeros puestos en la clasificación de la carrera sprint de Canadá, acompañados por Lando Norris en la tercera posición. Detrás de ellos, Franco Colapinto culminó su actuación en la P13, a escasas dos décimas de acceder a la instancia final.
George Russell se aseguró la pole position en la sesión de clasificación al sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto de Mercedes ratificó el gran rendimiento de su monoplaza y liderará la salida de la carrera corta desde la P1, encabezando un doblete de las flechas de plata por delante de su compañero de equipo, Kimi Antonelli P2.
Detrás de los Mercedes se ubicó Lando Norris, de McLaren, quien se posicionó en la P3 como el rival más cercano a tres décimas de la punta, justo por delante de su compañero de escudería Oscar Piastri, que terminó cuarto (P4). Más atrás se situaron los Ferrari de Lewis Hamilton (P5) y Charles Leclerc (P6), este último habiendo mostrado un buen rendimiento en varios pasajes de la sesión.
Por el lado de Red Bull, Max Verstappen no pudo pasar de la P7, seguido por su compañero de equipo Isack Hadjar en el octavo lugar (P8). Completando los diez primeros de la SQ3 se ubicaron Arvid Lindblad (Racing Bull en P9) y Carlos Sainz (Williams en P10).
En tanto, el argentino Franco Colapinto finalizó con el 13° mejor tiempo de la jornada en la P13, quedando a poco menos de dos décimas de segundo de lograr el pasaje definitivo a la instancia de la SQ3.
Agenda del fin de semana
La actividad del Gran Premio de Canadá continuará con el siguiente cronograma: Sábado 23 de mayo: Carrera Sprint (13:00 a 14:00) y Clasificación principal (17:00 a 18:00). Domingo 24 de mayo: Carrera principal (17:00).