Se realizó la X Edición de los Premios Jorge Morresi

política
La décima edición de los Premios Jorge Morresi —distinción a la trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la democracia— se celebró en el salón Dorado de la Legislatura porteña, organizada por la Junta Interna de ATE Legislatura. La ceremonia reunió a representantes de los derechos humanos, la cultura, el sindicalismo y la militancia popular en una jornada marcada por enérgicas críticas al negacionismo y por la reivindicación de la memoria colectiva. Trece personalidades, colectivos e instituciones recibieron la distinción, entre ellas Taty Almeida, Dolores Fonzi, Cristina Fernández de Kirchner y el colectivo Historias Desobedientes, entre otros.
El premio lleva el nombre de Jorge Morresi, militante popular e integrante de la Junta Interna de ATE Legislatura, de quien se cumplen once años de su fallecimiento. La distinción fue declarada recientemente de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la Legislatura porteña y continúa consolidándose como uno de los reconocimientos más importantes impulsados desde el movimiento sindical en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.
La ceremonia fue encabezada por Ezequiel Gennaro, secretario general de ATE Legislatura; Noelia Martínez, secretaria adjunta; y Adriana Zerdin, secretaria de Derechos Humanos.
Las y los distinguidos de la décima edición
En esta edición recibieron el premio: Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora); Pablo Llonto (abogado querellante en juicios de lesa humanidad); Dolores Fonzi (actriz y directora); José Roberto Acosta Ramos (embajador de Colombia en Argentina); Cristina Fernández de Kirchner (ex presidenta - presa política); Alejandro Aliaga (fiscal); Roberto Baschetti (sociólogo); Teresa Calvo Laborde y Margarita Cruz (sobrevivientes de centros clandestinos de detención); Roberto "Beto" Pianelli (secretario general de Metrodelegados, a título póstumo); Silvana Turner (integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, con trabajo en el ex centro clandestino La Perla); Historias Desobedientes (colectivo conformado por hijas e hijos de genocidas); y las y los trabajadores del Centro de Asistencia a la Víctima "Dr. Fernando Ulloa" de la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia.
Las voces del acto
Ezequiel Gennaro, secretario general de ATE Legislatura, sostuvo que estos premios a los militantes por los derechos humanos son el mejor homenaje a compañeros como Jorge Morresi, que dieron su vida por una patria justa, libre y soberana.
Taty Almeida señaló que las Madres Línea Fundadora fueron las primeras en recibir este premio y que lo recibe hoy a título individual para reafirmar que la resistencia continúa, que la memoria sigue presente y que no han sido vencidas.
José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia en Argentina, destacó que los homenajeados representan cincuenta años de lucha por la justicia y la verdad, necesidad compartida por pueblos hermanos como el colombiano, que vivió más de 7.800 asesinados por fuera de la legalidad.
Los legisladores porteños Maru Bielli, Andrés La Blunda y Juan Modarelli recibieron la distinción en nombre de Cristina Fernández de Kirchner y convocaron a luchar por su libertad.