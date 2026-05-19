García Cuerva y los curas villeros preocupados por operativo en CABA

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El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, celebró la misa por el 52° aniversario del asesinato del padre Carlos Mugica, celebrada en la parroquia Cristo Obrero del Barrio Padre Mugica, ex Villa 31, junto a comunidades barriales y sacerdotes villeros.
En su reflexión, García Cuerva sostuvo que "para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico; tormenta negra se llama la falta de trabajo; tormenta negra se llama cuando el Estado se retira".
Asimismo, afirmó que la verdadera crisis de los barrios populares "hace rato, hace años, hace décadas" que golpea a sus habitantes y pidió "que se dé un nuevo amanecer, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario y comprometido".
El arzobispo evocó también el legado del padre Mugica y destacó "el camino del encuentro, de la fraternidad, del compromiso y de la solidaridad", insistiendo en que "somos familia de Dios". AICA