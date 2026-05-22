¿Por qué una plataforma de viviendas sumó a un especialista en IA?

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Empresa de plataforma de viviendas sumó a Vitor Agnello, con trayectoria en Google y Amazon, como director senior de producto para las marcas de clasificados. El movimiento consolida la apuesta tecnológica que posiciona a Zonaprop como el motor digital más completo del mercado inmobiliario argentino.
El Grupo QuintoAndar, la mayor plataforma de vivienda de América Latina, anunció la incorporación de Vitor Agnello como director senior de producto para sus marcas de clasificados, entre ellas Zonaprop en Argentina. Con este movimiento, la compañía que ya opera como una gran plataforma con compradores, vendedores, inquilinos e inmobiliarias bajo un mismo ecosistema digital, refuerza la infraestructura tecnológica que la convierte en el punto de referencia a la hora de buscar, alquilar o comprar una propiedad en el país.
La llegada de Agnello representa la aceleración de una estrategia que pone a la Inteligencia Artificial en el centro del producto. Zonaprop continúa trabajando en la anticipación de las necesidades de sus usuarios, saber qué buscan antes de que termine de escribirlo, recomendar propiedades con precisión y simplificar cada paso del proceso, de la misma manera en que las grandes plataformas de comercio electrónico global redefinieron la forma en que las personas compran. La vivienda, el bien más importante en la vida de las personas, merece la misma experiencia.
Señalan que aportará su trayectoria internacional que incluye experiencia en Google y Amazon en Estados Unidos, además de formación académica en la Fundação Getulio Vargas (FGV) y un MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Su rol abarcará el desarrollo de soluciones digitales para las plataformas de clasificados del grupo —que incluyen Imovelweb y Wimoveis en Brasil, Inmuebles24 y Vivanuncios en México, Urbania y Adondevivir en Perú, Plusvalía en Ecuador y Compreoalquile en Panamá—, además de liderar la estructura de producto del área de crecimiento del grupo a nivel regional.
“La llegada de Vitor ejemplifica nuestro compromiso de atraer a los mejores talentos del mercado para liderar la revolución de la IA dentro de nuestro ecosistema. Su experiencia será central para potenciar los procesos entre las marcas de Clasificados y la marca QuintoAndar, garantizando que lo más avanzado en tecnología se aplique a gran escala” comentó Leandro Molina, Country Manager de Zonaprop.
“Es impresionante ver lo que el Grupo QuintoAndar ya ha construido hasta aquí. Estoy entusiasmado con el desafío de elevar este nivel, integrando la inteligencia de nuestras plataformas para que la tecnología no sea solo un soporte, sino el motor que anticipe las necesidades de nuestros clientes y socios” concluyó Vitor Agnello.